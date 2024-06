Le Stagioni della Musica: da Vivaldi a Piazzolla

L’Abbazia di Santa Maria Assunta di Mogliano Veneto ospita una serata musicale unica con Abbazie in Festival

TREVISO – Dopo l’inaugurazione all’Abbazia di Vidor domenica 23 giugno, il festival “Abbazie in Festival” prosegue con il suo secondo appuntamento, offrendo serate di musica e teatro in luoghi suggestivi per promuovere inclusione e cultura di alto livello.

Un viaggio musicale tra Vivaldi e Piazzolla

Venerdì 28 giugno, alle 20:45, il chiostro dell’Abbazia di Santa Maria Assunta di Mogliano Veneto sarà il palcoscenico per “Le stagioni non hanno stagione: da Vivaldi a Piazzolla senza un nesso ma solo emozione”. Le celebri “Quattro stagioni” di Antonio Vivaldi e le “Estaciones Porteñas” di Astor Piazzolla si incontreranno in arrangiamenti originali e interpretazioni innovative, con archi e bandoneon che creeranno un ponte musicale tra Venezia e Buenos Aires. L’attore Luca Zanetti, ospite d’onore, interpreterà ironicamente il ruolo di Astor Piazzolla, facendo da collegamento tra gli artisti e il pubblico.

Presentazione del gruppo “Mamme Rare”

La serata sarà aperta dalla presentazione di “Mamme Rare”, una nuova associazione di genitori che affrontano le sfide di una diagnosi di malattie rare nei loro figli, spesso con pochi aiuti disponibili.

Prossimi appuntamenti del Festival

Giovedì 4 luglio, ore 20:45 : Abbazia di Santa Maria del Pero a Monastier di Treviso – “Il romantico viandante: un viaggio con Schubert nel verde antico”

: Abbazia di Santa Maria del Pero a Monastier di Treviso – “Il romantico viandante: un viaggio con Schubert nel verde antico” Giovedì 11 luglio, ore 20:45 : Giardino Spazio Culturale Margherita Hack di Monastier di Treviso – “MISS SCESPIR: la vera storia di mister William Shakespeare raccontata dalla moglie di lui”

: Giardino Spazio Culturale Margherita Hack di Monastier di Treviso – “MISS SCESPIR: la vera storia di mister William Shakespeare raccontata dalla moglie di lui” Giovedì 18 luglio, ore 20:45: Abbazia di Sant’Eustachio a Nervesa della Battaglia – “Libera, storia di un viaggio”

Un Festival inclusivo e accessibile

Tutti gli eventi del festival sono a ingresso gratuito, senza necessità di prenotazione e completamente accessibili.

Sostenitori e organizzatori

“Abbazie in Festival” è sostenuto dai Comuni di Monastier di Treviso, Vidor, Nervesa della Battaglia e Mogliano Veneto, con il supporto principale di Arper spa. L’organizzazione generale è curata dalla Fondazione Efesto, ente promotore di cultura inclusiva.