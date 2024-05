Le Signore del mare sfilano al Salone Nautico

Sono le imbarcazioni in legno dei cantieri Dalla Pietà, le signore del mare, che quest’anno, per la prima volta, avranno uno spazio proprio al Salone Nautico di Venezia. Sabato primo giugno la sfilata!

Venezia – Quest’anno l’Associazione Culturale Barche in Legno Dalla Pietà avrà un suo stand proprio, durante il Salone Nautico di Venezia, nel Pontile P4 Canal de le Galeazze. Da mercoledì 29 maggio a domenica 2 giugno, presso lo stand i visitatori potranno avere tutte le informazioni sulle imbarcazioni in esposizione.

Nella banchina del pontile P4 ci saranno ormeggiate 4 imbarcazioni storiche del cantiere Dalla Pietà: Manta, DP Laguna, DP Adriatico e DP7.

I cantieri Dalla Pietà

Il cantiere nasce nell’immediato dopoguerra dalla passione del suo fondatore “Bepi” Dalla Pietà. La produzione inizia nel lontano 1959 con una linea di imbarcazioni che vedeva le prime applicazioni del compensato marino abbinato alla struttura in mogano.

La gamma completa delle imbarcazioni costruite nel cantiere Dalla Pieta’, quando la sede era ancora alla Giudecca, alle Zitelle.

L’associazione Barche in Legno

Nata dall’idea di due amici, Luca Bosello e Michele Viviani, con lo scopo d’incentivare la conservazione delle imbarcazioni in legno, patrimonio tecnico e culturale della storia della nautica veneziana, l’associazione culturale Barche in Legno Dalla Pietà è stata fondata dagli stessi, lo scorso anno.

“Il nostro compito è anche quello di promuovere la raccolta di studi e ricerche di queste imbarcazioni e dei loro restauri – spiega il vice presidente Luca Bosello – inoltre ci occupiamo della registrazione delle imbarcazioni dei soci nel Registro Storico, d’incoraggiare la nascita di amicizie e interscambi tra e con gli armatori, tramite l’organizzazione o il patrocinio di incontri, manifestazioni ed eventi culturali della città di Venezia”.

Introduzione dell’Ass. C. Barche in Legno Dalla PietàDell’idea di due amici e poi soci fondatori, Luca Bosello e Michele Viviani nasce nel 2022 l’Associazione Culturale Barche in Legno Dalla Pietà non-profit. Nel 2024 si è raggiunto e superato l’obiettivo di più di 50 soci iscritti e il 1° giugno al Salone Nautico di Venezia sfileranno 20 imbarcazioni storiche in legno Dalla Pietà.

Programma sfilata

Sabato 1° giugno 2024 con inizio alle ore 11:30 presso l’Arsenale di Venezia, in occasione del Salone Nautico, l’Associazione Culturale Barche in Legno Dalla Pietà presenta: “Un classico della Storia Nautica Veneziana”.

11:30 ‐ 12:00 Arrivo in sfilata delle imbarcazioni storiche Dalla Pietà

12:00 – 12:15 Attracco imbarcazioni nella banchina principale “sommergibile”

12:15 – 12:30 Apertura evento con la presentatrice Chiara Perale

Premiazioni e riconoscimenti

Ci sarà la consegna di un assegno come contributo al progetto Ciani LiveAid 2024. L’evento di quest’anno è a sostegno

della cura e assistenza dei pazienti oncologici, con il patrocinio di Avapo e IOV.

Interverranno: il Presidente Michele Viviani e il Vice Pres. Luca Bosello dell’Associazione Culturale Barche in Legno Dalla Pietà; i Presidenti Onorari Gianni e Giorgio Dalla Pietà; il Responsabile Dir.ne Op. Vela e Dir. Eventi Comunicazione e MICED Dott. Fabrizio D’Oria. Seguiranno gli interventi degli ospiti d’onore e un brindisi finale.