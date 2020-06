“Le Ricette di Federica” . Pasta al sughetto a modo mio

“Le Ricette di Federica”. Sono semplici ricette un pò ruspanti e vicine alle nostre tradizioni. Oggi tocca ad una Pasta al sughetto a modo mio.

Ingredienti: 1 zucchina. olio di oliva, 2 pomodorini, alcuni pomodorini secchi, olive taggiasche, qualche cappero sotto sale, erbe di Provenza e poco peperoncino secco. Bigoli o limguine.

Esecuzione:

Sughetto a modo mio: ecco una ricetta per una pasta buonissima veloce di Federica: preparate il sugo: spadellare a fuoco vivace una zucchina tagliata a cubetti piccoli con poco olio extravergine di oliva in una padella antiaderente per circa 5 m. Salate.

Aggiungete due pomodorini tagliati a cubettini, pochi pomodorini secchi, olive taggiasche, capperi sotto sale ben lavati, erbe di Provenza e se piace, poco peperoncino secco. Cucinate ancora a fuoco vivace per 2 m. Ed ecco il sughetto pronto per la pasta del tipo bigoli o linguine e buon appetito!

