Le ricette di Federica: “Mezze o lunghe pennette ai porcini”

Federica ci delizia con un’altra sua ricetta: “Mezze o lunghe pennette ai porcini”.

Ingredienti

Pennette grano duro

1 confezione di panna da cucina

150 gr circa di funghi porcini secchi

Due spicchi di aglio

Sale

Pepe

Una spruzzata abbondante formaggio grana

Procedimento

Mettere i funghi a bagno in una ciotola e lasciarli tutta la notte. Il giorno dopo sminuzzarli.

In un pentolino antiaderente, far scaltrire l’aglio con pochissimo olio d’oliva.

In seguito inserire i funghi ben tagliati e farli rosolare un po’, sempre mescolando bene.

Aggiungere la panna, amalgamarli bene nel pentolino, togliere l’aglio, mettere un pizzico di sale e pepe.

Preparare la pentola con le mezze penne, scolare dopo cottura, e inserire tutto il composto di funghi e panna mescolando energicamente.

Servire con sopra una bella spruzzata di formaggio grana!

