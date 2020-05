Le Ricette di Federica. “Crostata alla marmellata di frutti di bosco”

Le “Ricette di Federica” regaleranno ai lettori ricette di cucina e suggerimenti con cadenza bisettimanale. Oggi tocca ad un ottimo dolce della tradizione, ” La Crostata alla marmellata di frutti di bosco”.

“Crostata alla marmellata di frutti di bosco”

Ingredienti:

1 etto di zucchero di canna, 1 uovo intero, 1 tuorlo, 1 pizzico di sale, 100 gr. di olio semi di girasole, 2 etti abbondanti di farina “0”, 1 barattolo di marmellata di frutti di bosco.

Procedimento:

Mescolate bene le uova con lo zucchero di canna, aggiungete un pizzico di sale. In seguito setacciate piano piano la farina nell’impasto e mescolate sempre. Poi aggiungete l’olio ed impastate con le mani a formare una palla ben compatta di pasta frolla. Se l’impasto risultasse troppo morbido aggiungete 1 cucchiaio di farina.

Prendete un contenitore da forno rotondo con diametro di circa 28 cm. Stendere più di metà dell’impasto sul fondo del contenitore ( magari rivestito da carta da forno). Alzare bene i bordi dell’impasto in modo che possa tenere bene la base di marmellata che stenderete sopra.

In seguito, con l’impasto rimanente fate dei rotoli di pasta frolla e con le mani comprimerli un poco. Quindi inserite i rotoli di pasta frolla sul dolce come si vede nella foto formando un reticolo.

Mettete in forno preriscaldato a 160° per 20/25 minuti circa. Quando la vedete ben dorata estraete la crostata e lasciatela raffreddare per qualche minuto prima di consumarla.

