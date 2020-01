Le probabili ragioni per le quali Samantha Cristoforetti ha lasciato l’aeronautica

La ragione per la quale Samantha Cristoforetti, per tutti astrosamantha, ha lasciato l’aeronautica militare è per molti versi avvolta nel mistero. Samantha ha dichiarato, tra l’altro, che ci sono state delle incomprensioni, delle divergenze di vedute con le alte sfere dell’aeronautica.

Secondo indiscrezioni riportate in un articolo su Sciencecue.it del 2 gennaio 2020 e dal Consigliere Regionale del Veneto Gabriele Michieletto, che riprende uno scritto di Nicola Marras, questi dissapori risiederebbero nella preferenza di alcuni settori della politica per un altro astronauta.

Per la precisione questo astronauta preferito a Samantha, costato ai contribuenti una dozzina di milioni di euro , sembra non abbia superato i test e gli esami ma che comunque sia stato promosso ad un grado superiore a quello della nostra astronauta e senza aver fatto mai un giorno in orbita.

Il tutto sarebbe nato nella “ministeriale 2019”, riunione dei ministri europei per individuare gli obbiettivi della politica spaziale. Sembra che a questa riunione i rappresentanti dell’Italia si sarebbero presentati chiedendo con forza all’ESA una nuova occasione di volo per un astronauta candidato con la Cristoforetti ad essere mandato in orbita.

Questo astronauta per il quale sarebbero state fatte pressioni, sembra, nello specifico, che non abbia mai superato il concorso della Agenzia Spaziale Europea. Nonostante ciò il Ministero competente avrebbe investito su di lui molto danaro per la sua istruzione al Centro Addestramento di Mosca.

A tutti sono note le benemerenze di Samantha Cristoforetti. E’ uno dei personaggi più rappresentativi della scienza italiana, le è stato intitolato un asteroide, Ambasciatrice Unicef, Commendatore, laureata, pilota da guerra e scelta per le missioni spaziali dopo una selezione tra 8.500 candidati ed ha una permanenza in orbita di 199 giorni. Ed ancora è Ufficiale Medico, parla correttamente inglese, francese, tedesco, russo e cinese.

Naturalmente Samantha non ha voluto accettare questa situazione ben conscia delle sue qualità e della sua esperienza di astronauta, e, con molto garbo, ha preferito dimettersi dall’aeronautica.

Samantha Cristoforetti farà il suo prossimo volo sempre con l’ESA, che comunque ha scelto nuovamente lei, e con ogni probabilità sarà astronauta anche in Cina.

Fonti: Sciencecue.it del 2/1/2020, Consigliere regionale del Veneto Gabriele Michieletto

