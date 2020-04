Le previsioni meteo per Pasqua e Pasquetta promettono tempo bellissimo sul tutto il nostro territorio

Quest’anno pare che il vecchio detto: “O piove sulle Palme o piove sulle uova” sia in lockdown anche lui. Non una goccia di pioggia è prevista sulla cioccolata pasquale dopo le ore di sole della scorsa domenica delle Palme.

In televisione, ormai nell’ultimo mese, le previsioni meteo sono ridotte a pochi secondi di trasmissione, con l’annunciatrice che cerca di nascondere con il suo corpo la cartina geografica dell’Italia tutta soleggiata, dalle Alpi alla Sicilia. In tempo di pandemia da Coronavirus, con le chiusure totali e l’obbligo di restare a casa, evidenziare un tempo splendido proprio per le festività di Pasqua è quasi imbarazzante.

La temperatura prevista per i prossimi giorni potrebbe raggiungere i 25 gradi, o anche di più; questo ci lascia ben sperare se crediamo a quella famosa ipotesi di “ammazzare” di caldo il virus. Dunque prepariamoci a delle belle giornate di festa in casa, sicuramente diverse ma ancor più significative, con un bel sole che ci godremo dal terrazzino, restando a casa. Quando si potrà uscire per una passeggiata al parco o addirittura al mare, forse sarà già maggio inoltrato, forse giugno, e magari arriverà tutta la pioggia che non si è vista negli ultimi mesi ma sarà comunque un’emozione bellissima!

Silvia Moscati

