Le potenzialità di Instagram per le aziende

Quando si parla di Instagram ci si scontra con pareri e teorie diversi. Secondo alcuni può essere utile solo alle aziende che hanno prodotti facili da vendere. Secondo altri le potenzialità sono sfruttabili anche per settori meno diffusi come i B2B.

Viene allora spontaneo chiedersi: “Instagram è utile per la mia attività?”.

Indubbiamente tutti concordano sul fatto che Instagram sia uno dei canali Social più importanti, come dimostrano le statistiche. Così come i dati, anche le funzioni implementate negli ultimi tempi, sono in costante aumento.

Instagram – insieme a Facebook – è uno dei social network più utilizzati al mondo, con circa un miliardo di utenti attivi al mese, 19 milioni solo in Italia. Oggi qualsiasi azienda che si rispetti investe buona parte del proprio budget su Instagram, e includere Instagram nella propria strategia di Marketing è un’ottima idea per 5 motivi.

1. Instagram è basato sullo storytelling

Tutti amiamo le storie, ne siano continuamente attratti.

Da un punto di vista di business, raccontare una storia coinvolgente è un ottimo modo per creare una connessione emotiva con il pubblico, condividere novità e aggiornamenti.

I contenuti visivi sono il modo migliore per raccontare il brand al pubblico e creare una relazione.

2. Ci consente di individuare un pubblico profilato

Dal 2016, esiste la possibilità di creare un profilo business, uno strumento estremamente utile per accedere ai dati statistici e ricavare così maggiori informazioni sui follower.

Il pubblico può essere inoltre profilato usando hashtag rilevanti per il settore di riferimento e lavorando su contenuti esclusivi, focalizzati su uno specifico ambito. Inoltre, investendo un minimo di budget si possono creare delle inserzioni ad hoc in modo da ampliare la nostra fanbase e raggiungere un numero maggiore di potenziali clienti.

3. Una strategia di marketing richiede visual content

Instagram ha il più alto tasso di coinvolgimento medio rispetto ai principali canali Social, ed è arrivato a battere persino Facebook e Twitter. Le foto e i video infatti sono i contenuti con il più alto tasso di interazione online. Per questo Instagram è una piattaforma importantissima per coinvolgere i fan e fare in modo che interagiscano con i contenuti pubblicati, ed entrare in relazione con il nostro business.

4. È perfetto per analizzare le mosse dei concorrenti

Solitamente i profili business di solito sono pubblici. Questo ci consente di ottenere una grande quantità di informazioni sulle attività dei nostri concorrenti.

Dall’analisi delle loro attività possiamo capire che tipo di approccio usano per interagire con un target simile al nostro, quali sono i contenuti più interessanti per la loro community e gli hashtag usati.

Il confronto è utile per individuare nicchie scoperte nel nostro settore, scegliere un tono di voce che ci permetta di differenziarci dagli altri e creare dei contenuti unici e distintivi.

5. È un bacino di feedback e statistiche

Instagram è una miniera di informazioni utili sui nostri clienti, per questo va sfruttato al meglio.

Il primo passo è lavorare sulle statistiche che abbiamo a disposizione grazie al profilo business. Osservando i post e le storie che gli utenti pubblicano sulla piattaforma possiamo avere preziosi feedback sui nostri prodotti, sul modo in cui è percepito il nostro brand e sugli interessi del nostro pubblico.

In molti casi gli utenti stanno già condividendo le loro esperienze con i prodotti acquistati da noi, commentando con amici e follower: cerchiamo allora di sfruttare queste informazioni per capire quali sono i punti di forza del nostro brand e chi sono i fan più attivi, che potrebbero diventare testimonial.

