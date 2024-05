“Le mie ragazze di carta” ritorna al Busan

Proiettato questa sera, alla presenza del regista Luca Lucini e parte del cast, il film girato a Mogliano Veneto e al Cinema Busan.

MOGLIANO VENETO (TV) – Sarà presente questa sera in uno dei luoghi ricorrenti nel film, il Cinema Busan, il regista Luca Lucini, insieme a parte del cast impegnato nella pellicola “Le mie ragazze di carta“: Neri Marcorè, Alvise Marascalchi, Christian Mancin e Marco Sartorello.

“Le mie ragazze di carta” racconta, attraverso il codice della commedia, due momenti decisivi della vita di tre adolescenti: il passaggio dalla pubertà alla pre-adolescenza, vissuto tra primi amori e partite di rugby, e quello dal mondo della campagna al mondo della città.

Siamo alla fine degli anni ’70, nel Trevigiano, in un periodo in cui la rapida espansione delle città investe anche la famiglia Bottacin, composta da Primo, Anna e Tiberio. Per loro, e in particolare per il giovane Tiberio, il cambiamento dalla vita contadina a un contesto urbano sarà piuttosto tumultuoso.