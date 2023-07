Le mie ragazze di carta, il film di Luca Lucini

Da giovedí 13 luglio al cinema distribuito da Adler Entertainment, Le mie ragazze di carta è un racconto che scava delicatamente nell’Italia degli anni 70, divisiva ma anche conformista e cattolica.

Il pretesto del bravo regista è il “salto” dalla campagna alla cittá, ci troviamo a Treviso, che la famiglia Bottacin compie per via di un concorso vinto alle poste dal capo famiglia (Andrea Pennacchi).

Gli anni 70 poi in veritá si cristallizzano nel 1978 e Primo, Anna e Tiberio sono loro i componenti della famiglia, si calano nella nuova realtá ognuno a modo proprio, facendo i conti in primis con il proprio personale impatto generazionale.

La sinossi della pellicola, sempre piacevole e ammiccante si dipana tra la discesa in città della famiglia Bottacin e il tumultuoso cambiamento storico dell’Italia, sbirciando nelle trasformazioni sociali.

Tra un corso di rugby organizzato da Don Marcello e un cinema in fallimento che per risollevare le sorti trasforma le sue pellicole in hard, arriverá a casa Bottacin anche la prima televisione a colori quasi a voler comunicare ancor piú le sorti di un paese come l’Italia, tra la fine di un decennio sofferto e l’inizio di un’altro ancora enigmatico.

Le radici, la famiglia e la perdita di quel pezzo di vita consumato per arrivare a conquistare il nuovo, tra tabú e diffidenze, bigotterie e richiami atavici.

Luca Lucini schierando un cast perfetto nella scelta con Andrea Pennacchi, Maya Sansa e Alvise Marascalchi, confeziona un film che guida lo spettatore senza mai forzare la mano, maneggiando scientemente come chiave di volta la famiglia e un periodo storico dall’innegabile forza propulsiva.

