Le maschere tradizionali di Colonia festeggiano 200 anni in Piazza San Marco

Una giovane fanciulla, un contadino e un principe hanno sfilato tra le centinaia di maschere nel salotto più elegante d’Europa, accompagnati da una delegazione di altri venti figuranti. Sono alcuni degli abiti tradizionali del Carnevale di Colonia, che ha scelto proprio Piazza San Marco e “Take Your Time For The Original Signs” per celebrare il suo duecentesimo anniversario, in uno scambio culturale di usi e costumi.

VENEZIA – Presente all’appuntamento il consigliere delegato alla Tutela delle tradizioni Giovanni Giusto, che alle 11 di questa mattina ha accolto sul palco della Maschera più Bella Christoph Kuckelkorn, presidente del Festkomitee Kölner Karneval, il comitato della festa del Carnevale di Colonia. Ad animare la piazza anche ventitre figuranti vestiti delle più belle uniformi folcloristiche della città della Renania Settentrionale-Vestfalia.

“Qui a San Marco, cuore del Carnevale, abbiamo accolto una delegazione di Colonia, che ha festeggiato oggi i suoi duecento anni, una tappa sicuramente molto importante e molto significativa”, ha dichiarato il consigliere delegato alla Tutela delle tradizioni Giovanni Giusto, “I Carnevali devono comprendersi, fondersi, perché non sono solo una parentesi allegorica. Basta vedere il Carnevale di Venezia, nato più di mille anni fa: ogni anno manteniamo viva la storia, che si mischia al divertimento ma anche al significato del fare Carnevale”.

E dopo una breve presentazione delle antiche radici e delle usanze carnevalesche tedesche, il consigliere delegato Giusto ha ricevuto dal presidente Christoph Kuckelkorn l’Ordine del Carnevale di Colonia, un’onorificenza che attesta che per un anno sarà amico del Carnevale di Colonia. La volontà è di stringere una partnership tra le capitali europee del Carnevale, e quindi tra Venezia e la città tedesca.

Tradizionalmente il Carnevale di Colonia, in tedesco Kölner Karneval, prende il via l’11 novembre di ogni anno alle 11, per poi proseguire nel nuovo anno dopo esser stato temporaneamente sospeso durante l’Avvento e il periodo natalizio. Quella che si apre è quindi una vera e propria “quinta stagione”, che raggiunge il culmine nel cosiddetto periodo dei “giorni folli”, compreso tra il Giovedì Grasso, chiamato Weiberfastnacht, e il Mercoledì delle Ceneri, ovvero Aschermittwoch. Il clou delle celebrazioni del Carnevale di Colonia è però il Rosenmontag, il Lunedì delle Rose, due giorni prima del Mercoledì delle Ceneri.

Femminilità, nobiltà e popolo sono riassunte in un triumvirato di figure storiche, esistente sin dal 1823 e che trae ispirazione proprio dal Carnevale di Venezia, che caratterizza i festeggiamenti carnevaleschi della città tedesca: la Jungfrau, il Bauer e il Prinz, che sono rispettivamente la giovane fanciulla, il contadino e il principe, che è anche considerato il massimo rappresentante dei festeggiamenti ed è alla guida delle sfilate principali durante tutta la settimana.

Al grido tipico di “Kölle Alaaf!”, è proprio questo trio che ha sfilato in Piazza San Marco assieme ad una ventina di figuranti, sapendo divertire e coinvolgere nelle celebrazioni dei loro duecento anni i veneziani e l’intero pubblico del Carnevale 2023. Dopo essersi mostrati sul palco della Maschera più Bella hanno camminato per le calli della città e nei suoi luoghi più significativi, concedendo qualche foto e esibendo le proprie tradizioni.