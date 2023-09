Le Manzane, Kristian Ghedina alla vendemmia solidale

Il ricavato dell’evento benefico sarà devoluto alla onlus Unico1 dell’ex calciatore Diego Murari per aiutare i bambini malati a ritrovare la voglia di sognare. In programma musica dal vivo, spettacoli di marionette, visite in cantina, degustazioni e merenda in “caneva”.

SAN PIETRO DI FELETTO – È sold out per la vendemmia solidale a Le Manzane. I quasi 500 posti a sedere sono andati esauriti nel giro di pochi giorni e le prenotazioni sono già chiuse da oltre 2 settimane, ma la famiglia Balbinot precisa che il momento della vendemmia e dell’aperitivo è aperto a tutti.

A presentare l’evento il noto conduttore televisivo Lele Marcassa.

Tra gli aspiranti vignaioli ci sarà anche il pluripremiato campione di sci italiano Kristian Ghedina. L’evento, in programma dalle 9.00 alle 16.00, viene organizzato ogni anno dai titolari della cantina Le Manzane, Ernesto Balbinot, la moglie Silvana insieme ai figli Marco e Anna. Quest’anno il ricavato della manifestazione sarà devoluto alla onlus Unico1, fondata dall’ex calciatore Diego Murari per aiutare i bambini malati a ritrovare la voglia di sognare.

La manifestazione inizierà alle 9.00 con la vendemmia, proseguirà con le visite in cantina, la musica italiana dal vivo della Magirus Band & Alberto Ceschin e l’aperitivo con Prosecco Superiore Docg Le Manzane accompagnato dagli sfiziosi cicchetti di pesce di Ca’ del Poggio.

Alle 11.15 salirà sul palco Lele Marcassa per presentare la 12ª edizione della vendemmia solidale, la gara di Gin Tonic con i prodotti della Distilleria Fratelli Brunello e la lotteria. La mattinata terminerà alle 13.00 con una ghiotta merenda in “caneva”. Durante la giornata la Compagnia Alberto De Bastiani allieterà i più piccoli con i suoi esilaranti spettacoli di marionette, mentre i più grandi potranno cimentarsi nei green test drive con auto elettrica di Manzotti Automobili.

L’iniziativa è patrocinata dalla Regione del Veneto, dalla Provincia di Treviso e dai Comuni di San Pietro di Feletto, Conegliano e Valdobbiadene con il sostegno del Consorzio Tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore, dell’associazione di promozione sociale XI di “Marca” e del Club n° 40 Frecce Tricolori Conegliano.