Le Guardie per l’Ambiente, una nuova realtà sul territorio di Mogliano

Martedì 2 giugno si è tenuto a Mogliano Veneto l’esame delle nuove aspiranti Guardie Zoofile che saranno operative nella provincia di Treviso e Venezia, tra di loro 2 nuove guardie (su un totale di 16 nella Provincia di Treviso e 5 per la provincia di Venezia) sono proprio di Mogliano e si andranno ad aggiungere alle altre che già da un anno operano sul territorio grazie alla convenzione stipulata con l’Amministrazione Comunale nel gennaio 2019 e rinnovata all’inizio di quest’anno dall’attuale sindaco Davide Bortolato.

La Guardia Ambientale sul territorio di Mogliano è una figura relativamente nuova e spesso viene guardata con sospetto, perciò al fine di avvalorare il loro ruolo , su esplicita richiesta del comandante della Polizia Locale Stefano Forte, sono state concertate delle uscite congiunte Guardie Zoofile –Polizia Locale (2 guardie, 2 agenti), in modo da poter apprendere dagli Agenti di PL le modalità di approccio verso coloro che venivano fermati e controllati, facendosi riconoscere dalla cittadinanza come agenti di polizia amministrativa, mentre, da parte loro, le Guardie hanno potuto condividere concetti e nozioni di tutto ciò che attiene il mondo degli animali d’affezione.

Il servizio svolto fin oggi dalle guardie zoofile è stato, come richiesto da parte dell’Amministrazione Comunale , di prevenzione ed informazione, anche tramite campagne di sensibilizzazione, sulle norme regolamentari riguardanti la tutela degli animali, quindi un approccio propositivo volto ad informare e non repressivo.

Inoltre, In molte zone che sono state oggetto dei pattugliamenti, la Cittadinanza ha particolarmente apprezzato la presenza delle Guardie , sia per il loro specifico compito, che per un “Pattugliamento” che avviene spontaneamente dal momento che le guardie svolgono il loro servizio in divisa

