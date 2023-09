Le età della donna: prevenzione e diagnosi precoce, con stili di vita corretti

A San Donà di Piave, giovedì 28 settembre, si parlerà di prevenzione al femminile a tutte le età. L’iniziativa è promossa da quattro associazioni del territorio – Andos, Anffas, Confartigianato e San Biagio per Noi – e da Centro di medicina San Donà di Piave. Intervengono le specialiste Marika Soldà, ginecologa ed Elisa Mosconi, radiologa, entrambe di centro di medicina San Donà di Piave, Venezia.

Un incontro serale dedicato alla prevenzione al femminile è quello che si terrà giovedì 28 settembre alle ore 20.30 presso il Centro culturale comunale “Leonardo da Vinci” in piazza Indipendenza 13 a San Donà di Piave.

L’incontro dal titolo Le età della donna. Prevenzione tra stili di vita e diagnosi precoce, è a ingresso libero e vede la partecipazione di due specialiste del Centro di medicina San Donà di Piave.

Interverranno infatti la dottoressa Marika Soldà, ginecologa, che è primario della Ginecologia ed Ostetricia dell’Ospedale civile di San Donà di Piave, ed Elisa Mosconi, radiologa, che è anche Primario di Radiologia della casa di cura Villa Maria di Padova.

Al centro dell’incontro la salute della donna che nelle diverse età può essere soggetta a rischi. Dall’età evolutiva caratterizza quella parte della vita in cui la donna cambia maggiormente, sia fisicamente che psicologicamente, all’età adulta che porta con sé la possibilità di una gravidanza ma anche il rischio di patologie a carico dell’apparato riproduttivo. In ultimo arriva la menopausa, quel momento fisiologico della vita della donna che coincide con il termine della sua fertilità.

In questo periodo della vita alcune donne accusano dei disturbi per i quali esistono cure e rimedi utili a garantire loro comunque una buona qualità di vita. Corretti stili di vita, una sana alimentazione e la diagnosi precoce possono accompagnare la donna in salute, per tutta la vita.

L’evento ad ingresso libero e gratuito si tiene per iniziativa di quattro associazioni del territorio – Andos, Anffas, Confartigianato e San Biagio per Noi, associazione di mutuo soccorso della Banca Prealpi SanBiagio– e da Centro di medicina San Donà di Piave, che cura la direzione scientifica dell’incontro, moderato dal giornalista Marco Ceotto.Interverranno per il saluto introduttivo il Sindaco di San Donà di Piave, Alberto Teso, la Presidente di Anffas Alessandra Vello, la Presidente di Andos Antonella Pasquariello, il Presidente di Confartigianato Nazzareno Ortoncelli ed il Presidente di San Biagio per Noi, Luca De Luca. A conclusione dell’evento interverrà l’AD Centro di Medicina Vincenzo Papes a presentare la campagna di prevenzione tumore al seno “Tu No, non devi aspettare”, pensata in occasione dell’Ottobre Rosa.

Il tour della prevenzione è un’iniziativa volta a sensibilizzare la popolazione sui corretti stili di vita da adottare per favorire e mantenere lo stato di benessere ed evitare l’insorgere di malattie. I medici specialisti di Centro di medicina intervengono ad incontri pubblici e gratuiti, rispondendo in modo chiaro ed esauriente alle domande del moderatore e del pubblico. Le buone prassi di una vita in salute si basano sulla consapevolezza che un corretto lifestyle richiede responsabilità e attenzione!