Le domeniche del Fitness a Mogliano Veneto

Quattro domeniche all’insegna del divertimento e del benessere: a Mogliano dal 6 al 27 settembre arrivano le le domeniche del Fitness.

Il primo appuntamento è per domani, domenica 6 settembre, dalle 9.30 alle 10.30, in Piazza Caduti di fronte al Municipio di Mogliano Veneto.

La partecipazione è gratuita. Non avendo fini agonistici, il fitness può essere praticato da tutti, indipendentemente dalla forma fisica. Chi volesse prendere parte alle sessioni guidate dalla trainer Alessandra Dorigo, potrà presentarsi in piazza munito di un tappetino o in alternativa di un asciugamano grande, due piccoli pesi o due bottigliette d’acqua. Volendo, spiegano gli organizzatori, si può fare anche senza.

L’importante è partecipare per passare un’ora all’aria aperta, divertirsi e prendersi cura del proprio fisico una volta la settimana per tutto il mese di settembre. La sessione di fitness è aperta a tutti, dai giovani ai meno giovani, perché la felicità è un muscolo volontario che va allenato.

“In un periodo come questo, dove le normative per il distanziamento sociale continuano a far parte della nostra quotidianità, abbiamo voluto trovare un modo alternativo per poter fare sport in compagnia – spiega l’Assessore allo Sport Enrico Maria Pavan – pur mantenendo le distanze di sicurezza. La scelta di portare le domeniche del Fitness in piazza nasce proprio per coinvolgere tutti i cittadini. Vi aspettiamo numerosi ma distanziati!”.

Le domeniche del Fitness godono del patrocinio del Comune di Mogliano Veneto e della Provincia di Treviso.

