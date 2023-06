Le cornamuse asturiane di Hevia inaugurano Sentieri Sonori

Torna l’atteso appuntamento con Sentieri Sonori, la rassegna dedicata alla scoperta dei Colli Euganei attraverso esperienze che combinano trekking, musica e natura. Per sei settimane il Parco Regionale dei Colli Euganei diventa il palcoscenico naturale per sei concerti che riunisce artisti provenienti da tutto il mondo.

PADOVA – Sarà un’edizione legata alle sonorità della world music: dalla Spagna ai Balcani passando per Brasile, Giappone e Irlanda. L’obiettivo è quello di promuovere le ricchezze dei Colli Euganei attraverso un festival diffuso di musica dal vivo attento alla sostenibilità ambientale e all’inclusione sociale.

Apre il cartellone, sabato 10 giugno, nel suggestivo parco della storica Villa Bembiana ad Abano Terme, il cornamusista asturiano Hevia. In occasione del concerto inaugurale di Sentieri Sonori, Hevia, cornamuse “gaitas” e flauti, accompagnato da Josuè Santos al piano acustico e dalla sorella Maria Josè Hevia alle percussioni tradizionali, proporrà una speciale nuova versione acustica in trio del suo ultimo album “Obsession”. Con un afflato più intimistico e tralasciando la strumentazione tipica pop che lo vede fra i più affermati musicisti al mondo, l’artista rivisiterà le tradizioni asturiane dove le cornamuse sono presenti da secoli come protagoniste principali nella vita e nella musica quotidiana e in tutte le celebrazioni religiose. Una scaletta che non tralascerà le sue composizioni più celebri ed esecuzioni con la cormanusa di brani presi dal repertorio di tango argentino reperiti dai gaiteros asturiani emigrati a Buenos Aires.

HEVIA – Asturiano di origine, Hevia diventa una star internazionale della world music nel 1997, anno di uscita del suo primo album solista “Tierra de Nadie”. Supportato da un tour mondiale, il disco, pubblicato in più di quaranta paesi, in molti dei quali raggiungerà i primi posti nelle classifiche, venderà più di due milioni di copie con molti i dischi d’oro e d’argento in Italia, Ungheria, Nuova Zelanda, Belgio, Danimarca e Portogallo. Il secondo album “Al Otro Lado – Al otru llau” ne rinnova i successi, con un’altra tournée mondiale. Nel 2003 realizza “Etnico ma non troppo” con l’intento di definire la sua musica come espresso dal titolo. Con questo lavoro gira il mondo per 4 anni. L’anno 2012 ha visto alla ribalta il grande cornamusista asturiano anche in Italia dove la collaborazione con i Sonohra nel brano dal loro ultimo CD “Si chiama libertà” ed il relativo video hanno raggiunto un successo scandito dalle partecipazioni all’MTV Rtl Music Awards, al Family Day con il Papa di fronte a un milione di persone ed in mondovisione, ed alla partecipazione al concerto di Natale andato in onda su Rai2.

SABATO 10 GIUGNO – PARCO VILLA BEMBIANA – ABANO TERME – HEVIA.

Dalle 21.30, la maestosità della Villa incontrerà l’evocativo connubio di tradizionale musica folk dal sapore celtico e il moderno chill out. Il concerto è accessibile. Il palco sarà allestito in corrispondenza di una ampia radura tra gli alberi, raggiungibile senza dislivelli dall’ingresso del parco, attraverso un prato. Il pubblico sarà seduto a terra sul prato; sarà dedicata un’area per il pubblico con carrozzina su un lato della platea (del prato). Luci solo sul palco, non sono utilizzate luci stroboscopiche né effetti luminosi. In caso di maltempo il concerto si terrà al Teatro Marconi di Abano Terme.

Il programma è stato sviluppato come occasione per portare alla scoperta di angoli nascosti dei Colli Euganei attraverso l’esplorazione del territorio. La meta si raggiunge sempre a piedi, lasciando lontane le auto, con un percorso escursionistico che porta in un luogo immerso nella natura, con una vista panoramica e isolato. Una volta arrivati al punto di ritrovo, i partecipanti verranno suddivisi in gruppi, pronti a intraprendere il trekking verso il palco del concerto. I gruppi partiranno non appena sarà raggiunto un numero adeguato di partecipanti per garantire una piacevole esperienza collettiva.

Alle porte delle terme euganee, due colline isolate vigilano sui vigneti della campagna e introducono la pianura al comprensorio collinare. Una passeggiata in mezzo ai vigneti tra i due monti di Abano: monte Ortone e monte Rosso porterà i visitatori a “sbirciare” il santuario della Madonna della salute, costruito sopra la leggendaria fonte termale miracolosa sull’altro versante. Il ritrovo è dalle 19.00 alle 19.45 presso la Fattoria Il Brolo (Via IV Novembre, 40, Teolo).

È previsto un contributo 15 euro che comprende escursione e concerto; ridotto under 16 o se si adotta un albero tramite wownature.eu: 12 euro; gratuito under 10 e accompagnatori disabili. I biglietti sono acquistabili fino alle 17.00 del giorno dell’evento sul sito www.sentierisonori.it o il giorno del concerto. È consigliato indossare scarpe comode e adatte al trekking, abbigliamento leggero e traspirante, cappello e occhiali da sole per proteggerti dal sole.

La rassegna è un’azione della Carta Europea del Turismo Sostenibile del Parco Regionale dei Colli Euganei, riconoscimento attestato da Europarc Federation, federazione degli enti gestori di aree protette Europee. Quest’anno il progetto si pone ulteriori obiettivi: sviluppare il potenziale del festival come occasione per coltivare coesione e inclusione sociale, migliorare la sostenibilità del programma, la sua accessibilità e la potenzialità educativa.

Continua anche la collaborazione con Etifor, spin-off dell’Università di Padova, con il quale collaboriamo per rendere l’edizione 2023 “Climate Positive”. Anche quest’anno, verranno calcolati e compensati gli impatti dell’evento proteggendo le foreste esistenti e piantando nuovi alberi in zone selezionate. I partecipanti al Festival verranno inoltre coinvolti grazie a un codice sconto da utilizzare nella piattaforma wownature.eu, che permetterà di contribuire direttamente ai progetti di riforestazione. Infine, sarà anche disponibile – per tutti coloro che adottano alberi nel portale – l’ingresso al Festival a prezzo ridotto.

Non soltanto sostenibilità ambientale, ma anche inclusione sociale. Quest’anno Sentieri Sonori partecipa al progetto Tutti Inclusi che mira a promuovere la salute, il benessere e la cura, migliorando l’offerta turistica del bacino termale e rendendola accessibile a tutte le persone.

L’evento, ideato dall’Associazione Play APS, è realizzato con il sostegno di Fondazione Cariparo, con il patrocinio della Regione del Veneto, della Provincia di Padova e del Comune di Galzignano Terme. L’evento gode anche del patrocinio e del contributo del Parco Regionale dei Colli Euganei, Turismo sociale e inclusivo nel Veneto, AULSS 6, Città di Abano Terme, Comune di Lozzo Atesino, Città di Montegrotto Terme e Comune di Teolo.

Sentieri Sonori 2023 è una manifestazione realizzata anche grazie al supporto del main sponsor BancAdria Colli Euganei e agli sponsor NaturaSì, Komatsu, Consorzio dei vini dei Colli Euganei, Lago Design. Si ringraziano i partner wownature.eu, Idee Verdi, Strada del vino Colli Euganei, OGD Terme Colli Euganei, Coop Solaris, Scuola di Musica Pentagramma, Coop Nuova Idea, Abano Ritz. Media partner collieuganei.it.