Le Barche storiche Dalla Pietà sfilano al Salone Nautico di Venezia

Appuntamento al prossimo Salone Nautico, in programma dal 31 maggio al 4 giugno, per la sfilata di barche storiche firmate Dalla Pietà, che si presenta con ben 30 modelle!

Venezia – L’associazione culturale Barche in legno dalla Pietà, celebra l’arte navale, nella cornice ideale dell’Arsenale di Venezia, con un numero di imbarcazioni di legno raddoppiato rispetto lo scorso anno: da 15 a 30!

Domenica 4 giugno, dalle ore 10,30, le imbarcazioni attraccheranno sulla banchina principale accolte dal presidente Michele Viviani e dal vice presidente Luca Bosello e dai presidenti onorari Gianni e Giorgio Dalla Pietà.

Nata dall’idea di due amici, Luca Bosello e Michele Viviani, con lo scopo d’incentivare la conservazione delle imbarcazioni in legno, patrimonio tecnico e culturale della storia della nautica Veneziana, l’associazione culturale Barche in Legno Dalla Pietà è stata fondata dagli stessi, lo scorso anno.

“Il nostro compito è anche quello di promuovere la raccolta di studi e ricerche di queste imbarcazioni e dei loro restauri – spiega il vice presidente Luca Bosello – inoltre ci occupiamo della registrazione delle imbarcazioni dei soci nel Registro Storico, d’ incoraggiare la nascita di amicizie e interscambi tra e con gli armatori, tramite l’organizzazione o il patrocinio di incontri, manifestazioni ed eventi culturali della città di Venezia”.

L’associazione vuole essere un punto di riferimento per i proprietari di barche in legno e conservare un patrimonio artigianale e artistico da far conoscere ai giovani.

L’appuntamento di domenica 4 giugno prevede alcune soprese e ospiti d’eccezione tra i quali alcune stelle dello sport.