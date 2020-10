Le associazioni corali e musicali: la banda cittadina e il gruppo musicale “Mogliano”

Continuiamo con la pubblicazione a puntate del libro scritto dal nostro concittadino, Nuccio Sapuppo. In questa raccolta l’autore ha voluto raccontare – in forma di monografie – luoghi, avvenimenti e personaggi figli di Mogliano che si sono distinti per le opere che hanno compiuto nella loro vita

La banda cittadina diretta dal M° Scala

La Banda cittadina di Mogliano Veneto fa riferimento al Maestro Giuseppe Scala che ne è l’emerito Direttore da parecchi anni. Ha la sua sede nella sala Auditorium, che si identifica con l’aula di musica della Scuola Media “Margherita Hack” di Mogliano sita in via Roma 84.

L’Aula dopo le ore di scuola, al pomeriggio e alla sera diventa uno spazio musicale e culturale, piccolo ma ben curato abbondantemente funzionale all’ascolto. La sala ricorda la figura del M° Scala che a Mogliano ha rappresentato un ruolo importantissimo: ha creato la banda cittadina, che ora si chiama gruppo musicale Città di Mogliano. Ha avvicinato molti giovani alla musica, ha coinvolto anche adulti ed anziani a suonare uno strumento a fiato da qualunque provenienza lavorativa essi provenissero

La Banda si esibisce in quasi tutte le manifestazioni pubbliche organizzate dal Comune per circostanze di ricorrenze cittadine, provinciali, regionali ed anche nazionali.

Il gruppo musicale “Mogliano” M° Pavan

Documenti certi fanno risalire la nascita di questo gruppo ai primi dell’800 ed è sicuramente tra i più antichi d’Italia.

Ha la sua sede in via Sciesa 32, Direttore ne è il Maestro Martino Pavan ed il Presidente il signor Danilo Boldrin.

Recentemente il gruppo ha subìto la fusione con la banda cittadina del M° Scala, arricchendosi dell’apporto e della collaborazione di elementi validi ed esperti cresciuti sotto la guida e l’insegnamento illuminato del M° Scala.

Il gruppo si è esibito in svariate manifestazioni, sfilate e concerti sia a Mogliano che altrove. Può contare su circa quaranta elementi. Il suo repertorio spazia dalla musica sinfonica ed operistica a brani originali, colonne sonore di film, sigle televisive ed arrangiamenti di musica leggera e popolare

Il gruppo è dotato anche di una scuola di musica che riesce a reclutare musicisti in “erba” di ogni età che relativamente in poco tempo riesce a rendere parti attive del gruppo. Costituzionalmente anche questo gruppo è un’associazione senza scopo di lucro e si autofinanzia esibendosi.

