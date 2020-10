Le associazioni corali e musicali: il “Canto per Valeria Rassegna corale” e “La vita è bella”

Continuiamo con la pubblicazione a puntate del libro scritto dal nostro concittadino, Nuccio Sapuppo. In questa raccolta l’autore ha voluto raccontare – in forma di monografie – luoghi, avvenimenti e personaggi figli di Mogliano che si sono distinti per le opere che hanno compiuto nella loro vita

“Canto per Valeria Rassegna corale” per bambini

Il 24 marzo scorso si è svolta a Mazzocco nella Chiesa parrocchiale Cuore Immacolato di Maria. La 15° edizione della tradizionale ed ormai assestata Rassegna corale per bambini e ragazzi. Dalla data della morte della piccola Valeria, la manifestazione si ripete puntualmente ogni anno, ed è patrocinata dall’Amministrazione Comunale di Mogliano e si svolge a cura della Parrocchia, del coro parrocchiale e del coro “Piccole Voci di Valeria”.

Obiettivo della manifestazione è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica su problematiche relative alla salute e particolarmente alle malattie rare che colpiscono soprattutto i bambini, favorendo il sostegno del diverso, la solidarietà, la tolleranza e l’uguaglianza.

Condividendo in pieno lo scopo e l’obiettivo di questa pregevole iniziativa noi da queste pagine non possiamo fare altro che invogliare con entusiasmo la gente ad intervenire numerosa alle prossime manifestazioni contribuendo con munificenza alle spese perché l’iniziativa sopravviva a lungo.

Coro “La vita è bella”

Questo coro è nato su iniziativa del Centro Anziani di via Dalla Chiesa, ne è Direttore il Maestro Giordano Giordani ed ha la caratteristica di essere accompagnato semplicemente da basi di fisarmonica e chitarra. Le canzoni del suo repertorio sono tutte di grande spessore compositivo e popolare. Il coro ovunque si esibisca ottiene sempre parecchio successo. Già nei propositi dei suoi fondatori, il coro non aveva ambizioni di

concorrenza ai diversi Cori già esistenti a Mogliano e fra l’altro quasi tutti dediti a sviluppare repertori classici. Il settore che il coro realizza in pieno e in maniera efficiente corrisponde all’idea iniziale dei fondatori, quello di portare alla ribalta e valorizzare repertori di musica e di canti popolari, conosciuti anche dalla gente comune. Durante i suoi concerti capita spesso infatti che l’uditorio si unisca al coro nella esecuzione dei pezzi in scaletta, da formare un immenso e straordinario coro: la serata si rallegra e la festa si anima in maniera sorprendente.

