Le 5 migliori campagne Social di San Valentino

Rose rosse, cuori, champagne e chi più ne ha più ne metta! Avete già capito di cosa stiamo parlando? Ebbene sì, parliamo del tanto amato (o odiato) San Valentino! E come ogni festività che si rispetti non c’è momento migliore per ogni brand/azienda di cavalcare la cresta dell’onda per promuoversi con campagne o Post azzeccati, in modo da attrarre l’attenzione di potenziali clienti e del pubblico online e offline.

Proprio con l’occasione vi proponiamo una selezione di alcune delle migliori ADV dedicate a questa festività.

1. Dunkin’ Donuts – Dunkin Love

Dunkin’ Donuts, brand ormai conosciuto a livello mondiale, ha dato il via a una campagna marketing intelligente e capace di sfruttare al meglio la propria awareness.

Per San Valentino il noto marchio ha pensato bene di consolidare la propria immagine grazie a un contest chiamato “Dunkin’ Love” dove ogni cliente promuoveva una foto delle proprie ciambelle personalizzate a tema San Valentino e poi lanciate sulle piattaforme Instagram e Facebook, o utilizzando filtri di geolocalizazione su Snapchat, che riconducessero ai diversi store.

Una “Onmy channel strategy” che ha permesso di espandere ulteriormente il marchio e rendere partecipi i diversi consumatori nella creazione di contenuti personalizzati.

2. Carphone Warehouse – Giornale Bouquet

Per la festa degli innamorati, l’azienda Cardphone Warehouse, consapevole della difficoltà di milioni di persone nel trovare il regalo perfetto di San Valentino, ha deciso di realizzare una campagna con l’obiettivo di far risparmiare gli utenti in modo creativo e simpatico.

Ha acquistato infatti alcune spazi pubblicitari dei principali quotidiani, inserendo immagini di rose e carta da pacchi per poter simulare dei bouquet: una pubblicità che, accompagnata a piccole istruzioni, permetteva di ottenere un mazzo di fiori fatto di carta fai da te e pronto all’istante, perfettamente in linea con il pay-off dell’azienda “We compare. You save”.



3. L’anello di Heineken

Un’altra pubblicità interessante è quella di Heinekein, che ha deciso di giocare in modo alternativo con un’illusione visiva creata dalla loro bottiglia di birra.

L’immagine scelta per la campagna, infatti, lasciava intravedere un anello: classico regalo di fidanzamento e perfettamente in linea con San Valentino. Ci si aspetterebbe quindi un copy con dedica, una frase sdolcinata o una semplice proposta di matrimonio. Invece, osservando meglio, ci si rende conto che l’anello non è altro che un collo di bottiglia Heinekein, geniale ed elegante! Che ne pensate?

4. Hovis: un amore condiviso

Il famoso marchio di panetteria Hovis ha deciso invece di puntare su un’ADV semplice, creativa ma d’effetto. Una colazione all’insegna di tanta marmellata e amore, a dimostrazione che a volte basta davvero pochissimo per poter creare immagini suggestive e simpatiche, capaci di giocare e promuovere il proprio prodotto allo stesso tempo.

5. The Body Shop: Kissing contest

Altra campagna Social da tenere in considerazione è quella lanciata da The Body Shop nel 2018. Il noto brand ha chiesto ai propri fan di condividere un selfie su Instagram: ciò che si chiedeva al pubblico era di taggare un amico e inserire all’interno della foto l’hashtag #sharingakiss. Il tutto avrebbe permesso di partecipare all’estrazione di un giveaway per vincere la nuova collezione di lucidalabbra lanciati dalla compagnia. Il premio sarebbe stato inviato sia all’utente che a un suo amico (“Galentine”) a scelta.

Una campagna geniale, semplice e d’effetto che è riuscita a incrementare la propria brand awareness celebrando sentimenti positivi come l’amicizia tra donne e invogliando milioni di persone a taggarsi a vicenda.

La base per la buona riuscita di una campagna Social è cercare di allinearsi ai trend del momento e saperli sfruttare in modo creativo, a promozione di se stessi.

