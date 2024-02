Le 12 Marie visitano il Centro Antiviolenza comunale

Le Marie del Carnevale di Venezia hanno visitato il Centro Antiviolenza comunale, promuovendo la sensibilizzazione sul tema della violenza contro le donne.

MESTRE – Ieri pomeriggio, le 12 Marie del Carnevale hanno compiuto un gesto significativo: hanno visitato Villa Franchin, sede storica del Centro Antiviolenza comunale. Questa iniziativa, promossa dalla presidente del Consiglio del comune di Venezia, Ermelinda Damiano, si inserisce nel ricco calendario di appuntamenti che coinvolge le giovani ragazze durante il periodo di Carnevale, offrendo loro un momento di riflessione sul tema cruciale della violenza contro le donne.

Accolte da Paola Nicoletta Scarpa, responsabile del Centro Antiviolenza, e da altre operatrici dedite con impegno e professionalità a contrastare questo fenomeno, le Marie hanno avuto l’opportunità di confrontarsi direttamente con una realtà che quotidianamente si batte per promuovere la cultura del rispetto e della solidarietà.

La presenza della vicepresidente della Municipalità di Mestre Carpenedo, Paola Tommasi, ha ulteriormente sottolineato l’importanza e il sostegno istituzionale a questa causa così delicata ma fondamentale.

La presidente Damiano ha espresso la sua soddisfazione per la partecipazione delle Marie, sottolineando l’importanza di coinvolgere le giovani donne in questa sensibilizzazione continua sul territorio. “Chiediamo loro di diventare portatrici di un messaggio di speranza, di mostrare che esiste una via d’uscita dalla violenza”, ha dichiarato.

Durante la visita, le Marie hanno avuto modo di ascoltare le testimonianze toccanti delle operatrici, apprendendo le molteplici attività di sensibilizzazione messe in campo dal Centro Antiviolenza nel corso dell’anno. Hanno anche avuto l’opportunità di visitare luoghi simbolici come la panchina rossa nel giardino di Villa Franchin e l’Atelier delle donne, uno spazio nato per favorire l’incontro e lo scambio tra le donne che frequentano il centro.

Il pomeriggio si è concluso con un momento di convivialità, durante il quale le ragazze hanno potuto porre domande e condividere le proprie impressioni e opinioni con le operatrici del Centro Antiviolenza.

Questa visita rappresenta un importante passo avanti nella sensibilizzazione e nella lotta contro la violenza sulle donne, dimostrando come la collaborazione e il sostegno reciproco siano fondamentali per contrastare un fenomeno così diffuso e deleterio nella società contemporanea.