Lavori di manutenzione straordinaria della pista di pattinaggio a Marghera per un totale di 190 mila euro

La Giunta comunale, riunita nei giorni scorsi in web conference, ha approvato su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici, Francesca Zaccariotto, il progetto di fattibilità tecnico-economica comprensivo di quello definitivo relativo alla pista di pattinaggio a Marghera.

“Con questo intervento per il quale abbiamo previsto un finanziamento pari a 190mila euro – spiega l’assessore – andremo a mettere a norma la pista di pattinaggio mediante l’eliminazione di alcune recinzioni interne e il rifacimento della tamponatura del parapetto perimetrale esterno. Sono previsti inoltre lavori di risanamento del manto in calcestruzzo della pista di pattinaggio e della piastra interna, oltre alla loro completa verniciatura con appositi prodotti e possidici. Un progetto che ha avuto il parere favorevole della Federazione Italiana Sport Rotellistici e che prevede interventi che contiamo di concludere entro l’estate del prossimo anno”.

“Investire nello sport – commenta il vicesindaco e assessore allo Sport Andrea Tomaello – è un segnale di quanto questa Amministrazione creda in un settore che ogni anno accoglie tantissimi ragazzi ed ha un altissimo valore educativo. Con questo intervento andiamo ad aggiungere un importante tassello ad un impegno che, con il sindaco Luigi Brugnaro, vogliamo portare avanti, ovvero fare in modo che tutte le strutture sportive e le palestre della Città siano a norma e quindi sicure per tutti coloro che vogliono frequentarle. Un impegno da parte dell’Amministrazione al quale confidiamo segua un altrettanto sforzo da parte delle società sportive a fare in modo che questi spazi siano sempre più utilizzati e diventino luoghi dove far crescere la passione e l’amore per lo sport e per l’attività fisica”.