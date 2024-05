L’auto da pista in ricordo di Valentina Renso

In ricordo di Valentina Renso, la 26enne di Teolo deceduta dopo un grave incidente stradale, il fidanzato lancia una raccolta fondi per realizzare il suo sogno.

PADOVA – È grande la commozione di tutta la comunità di Teolo e non solo, per la tragica scomparsa di Valentina Renso, 26 anni, pilota esperta, coinvolta in un incidente stradale e deceduta dopo tre giorni dal ricovero.

A 10 giorni dalla tragedia, avvenuta sulla strada nel comune di Cervarese Santa Croce (PD) mentre era alla guida della sua auto, con due suoi amici, continuano i numerosi messaggi di cordoglio tenuti vivi dal ricordo sui social del fidanzato di Valentina, Demis Quagliato, con il quale la ragazza condivideva la passione per le auto.

Il compagno ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per esaudire il sogno di Valentina che si stava dando da fare per diventare pilota di rally: “L’auto da pista per Valentina, come la voleva lei”. In molti stanno partecipando a questa iniziativa, e, al momento sono stati raccolti oltre 4mila euro.

Per chi volesse contribuire la raccolta fondi è raggiungibile a questo link.