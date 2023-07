Laura Pausini raddoppia

Sulle ali del successo ottenuto nelle date veneziane dell’Anteprima World Tour, Laura Pausini aggiunge 4 nuove date in Italia prima di partire per il Tour mondiale.

Tre concerti Sold Out in poche ore nella Piazza più bella e suggestiva del mondo, dopo il successo dell’Anteprima World Tour in Piazza San Marco a Venezia (lo scorso 30 giugno, 1 e 2 luglio) la leg italiana del Laura Pausini World Tour 2023/2024 si arricchisce di nuove date.

Triplica la data di Roma (12, 13 e 15 dicembre), raddoppiano Firenze (22 e 23 dicembre) ed Eboli (26 e 27 dicembre) e infine Padova il 6 e 7 gennaio.

Dopo l’Anteprima a Siviglia in Plaza de España i prossimi 21 e 22 luglio, il LAURA PAUSINI WORLD TOUR 2023/2024, organizzato e prodotto da Friends & Partners, prenderà il via a dicembre in Italia e si sposterà poi in Europa, Sud America e in USA.

General Sale dalle 16:00 di oggi, giovedì 6 luglio.

Info biglietti: www.friendsandpartners.it

@Neos, compagnia aerea di Alpitour World, è official partner di LAURA PAUSINI WORLD TOUR 2023/2024.