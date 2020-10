L’assessore Venturini alla presentazione del nuovo pulmino della Sottosezione Unitalsi di Venezia

L’assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini, ha preso parte questa mattina all’inaugurazione e benedizione del pulmino donato Sottosezione Unitalsi di Venezia, tra le prime associazioni assegnatarie del bando “Fondo Solidarietà” voluto dal sindaco Luigi Brugnaro. La cerimonia si è svolta a Catene, nel piazzale antistante la chiesa della “Madonna della Salute”, alla presenza del vice presidente nazionale dell’Unitalsi, Roberto Maurizio, del presidente e vice presidente della Sottosezione di Venezia, Giuseppe Barbiero e Silvia Fuga e della responsabile della segreteria Juccia Vianello.

La sottosezione di Venezia è composta da 140 volontari soci effettivi e circa 600 ausiliari. “Sono contento di essere qui per festeggiare questa piccola tappa della costruzione dell’associazione – ha detto il vice presidente nazionale, Maurizio – Il compito dell’Unitalsi è quello di riportare amicizia e relazioni vere in un periodo in cui tutti siamo un po’ più fragili”