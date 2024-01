L’Asse del Tempo: Seta di Suzhou a Palazzo Mocenigo

Il Museo di Palazzo Mocenigo a Venezia inaugura le celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Marco Polo con una straordinaria esposizione intitolata “L’Asse del Tempo: Tessuti per l’Abbigliamento in Seta di Suzhou”. Questo evento, in programma dall’11 gennaio al 29 febbraio 2024, è un progetto che celebra e rinnova il legame storico tra Venezia e Suzhou, ufficialmente gemellate dal 1980. Entrambe le città, affacciate su acque maestose, si trovano agli estremi della Via della Seta, e condividono un profondo legame con la figura leggendaria di Marco Polo.

Nel suo viaggio epico in Oriente come emissario del Kublai Khan, Marco Polo rimase affascinato da Suzhou, una città che descrisse nel suo celebre libro “Il Milione” come nobile e ricca di mercanti di seta. La mostra a Palazzo Mocenigo mette in luce proprio questo aspetto, con una ventina di abiti, creazioni originali, tessuti e repliche fedeli di antichi abiti provenienti dal Museo della Seta di Suzhou.

La seta, tessuto pregiato e simbolo di raffinatezza, diventa la protagonista indiscussa all’interno delle sale espositive. Gli abiti esposti includono creazioni come il broccato della dinastia Song, il lampasso, il Kesi e le tappezzerie in seta. Particolarmente suggestivo è il ricamo di Suzhou noto come pattern velvet, esposto con esemplari preziosi che testimoniano la maestria e la tradizione secolare della regione dello Jiangnan. Il Museo della Seta di Suzhou, centro di primaria importanza, contribuisce alla conservazione e protezione di questa millenaria tecnica di tessitura.

L’esposizione non solo celebra l’arte tessile, ma offre anche un’occasione unica di confronto tra lo stile dell’abbigliamento durante la Repubblica Serenissima e quello delle principali dinastie cinesi regnanti nell’antico impero. Il dialogo con gli spazi del Museo, Centro Studi di Storia del Tessuto, del Costume e del Profumo, aggiunge un valore speciale alla mostra, consentendo ai visitatori di apprezzare le diversità e le similitudini estetiche e manifatturiere.

La mostra è promossa dal Comune di Venezia, Fondazione Musei Civici di Venezia, Museo della Seta di Suzhou, Ufficio Affari Esteri del Governo Popolare Municipale di Suzhou, Ufficio Municipale di Suzhou per la Cultura, la Radio, la Televisione e il Turismo, Radio e Televisione Media Group di Suzhou, e l’Istituto Confucio presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Questa esposizione non è solo un viaggio nel tempo attraverso la storia dell’arte tessile, ma anche un’opportunità per esplorare l’arte calligrafica araba e cinese, oltre a costumi teatrali e incursioni nell’arte moderna. Per tutto il 2024, Marco Polo e la sua opera letteraria “Il Milione” saranno al centro delle attività della Fondazione Musei Civici, con mostre, masterclass, incontri e momenti dedicati al pubblico dei più giovani e delle scuole. Un’esperienza che celebra la scoperta, la curiosità e la conoscenza, rendendo omaggio a un grande avventuriero e alla sua eredità duratura.