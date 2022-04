L’arte dello shopping omaggia Padova

McArthurGlen supporta il progetto di riqualifica di Largo Tartaglia a Padova, attraverso una decorazione pavimentale dello street artist Luca Font e la creazione di un’area dedicata al parkour per allenamenti ed esibizioni

Luca Font

“Trame di tessuto urbano” è il nome dell’installazione dello street artist Luca Font, realizzata in Piazza del Volontariato a Padova. L’opera nasce da una dicotomia indiscutibile: la città come insieme di spazi e di vite che la animano. Qui, forme geometriche apparentemente astratte ricreano luoghi iconici, esistenti o immaginari, che esplodono l’estensione della città in uno spazio finito, intimo e vitale.

In questo scenario, il Palazzo della Ragione (l’antica sede dei tribunali cittadini di Padova) è posto al centro tra il campo da basket e una coloratissima scacchiera, che trae ispirazione dalla piazza di Noventa di Piave Designer Outlet. Figure astratte passeggiano verso un torrione medioevale (in alto a destra) che fluttua in uno spazio buio, illuminato da un disco solare che lentamente si avvia verso il tramonto.



Save the Date: sabato 30 aprile l’inaugurazione

Sabato 30 aprile si terrà l’evento inaugurale della nuova Piazza del Volontariato a Padova. Alle ore 15.00 sono previsti un concerto jazz ad opera dell’Orchestra dell’Università di Padova e un’esibizione di parkour freestyle, organizzata nella nuova area attrezzata all’interno del parco.

All’inizio di maggio sarà possibile ammirare anche l’opera gemella, realizzata nella piazza a scacchi presso Noventa di Piave Designer Outlet, dove forme solide e colori diventeranno il punto di connessione tra lo spazio e gli ospiti del centro.

Fonte e photo credits: www.mcarthurglen.com