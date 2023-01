“larte de labbacho”: nasce a Treviso il primo libro di aritmetica stampato al mondo

Proseguono anche nel 2023 i “Giovedì della cultura” della Fondazione Cassamarca, appuntamenti settimanali ospitati, alle ore 18, a Casa dei Carraresi. Il primo appuntamento del nuovo anno sarà il 12 gennaio ed è dedicato a “larte de labbacho”. Relatore è Quirino Alessandro Bortolato, già docente di matematica e fisica e socio dell’Ateneo di Treviso.

TREVISO – Il primo libro di aritmetica stampato al mondo nasce proprio a Treviso. Pubblicato nel 1478 in veneto tardo-medioevale, Larte de labbacho è il primo libro di matematica a stampa apparso al mondo e costituisce la matrice di tutti i successivi manuali di didattica dell’aritmetica. Il testo originale tratta principalmente delle operazioni di calcolo scritto (numerazione, addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione) per la soluzione dei problemi commerciali, della “Regola delle tre cose” applicata come algoritmo principale nel mondo delle società, degli scambi, dei baratti, della confezione delle monete e del calcolo delle provvigioni e della tara. Un capitolo a parte riguarda la data della Pasqua cristiana.

È stato tradotto e proposto per la prima volta in traduzione italiana nel 2021.

La sua lettura è consigliata a tutti coloro – studenti, insegnanti, ricercatori della didattica e studiosi appassionati – che siano interessati a capire come la matematica veniva insegnata un tempo e come potrebbe essere insegnata oggi.

L’incunabolo è la madre dello “Spirito di Treviso”, cioè di tutte le innovazioni di didattica matematica, nate e sviluppate nel Trevigiano nel corso dei secoli successivi, che hanno visto come protagonisti i Riccati e la loro Schola, Giovanni Rizzetti (1675-1751), Giovanni Battista Nicolai (1726-1793), i preti-matematici Pellizzari, Adele Capuzzo Dolcetta (1857-1905), Attilio Palatini (1889-1949), Corrado Gini (1884-1965), ecc.

Di esso attualmente esistono 14 copie nelle biblioteche (6 in Italia, 2 in Gran Bretagna, 5 negli Stati Uniti e una in Giappone).