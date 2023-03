L’appello dell’Assessore Giuliana Tochet alle Donne: “Ascoltate il vostro corpo e fate prevenzione” (VIDEO)

MOGLIANO VENETO – Si è parlato di malattia, diagnosi, cura, ma soprattutto di corretti stili di vita e di buone pratiche di prevenzione.

Presenti mercoledì sera a una delle iniziative più partecipate del “Marzo Donna“ – il convegno “Conosci il tuo seno e gli strumenti per proteggerlo” – i medici Spaliviero, Piazzolla e Baldessin, che hanno illustrato le ultime frontiere della diagnostica e della chirurgia, senza dimenticare la dimensione umana di questa malattia, che colpisce una donna su 8 e che è ancora la principale causa di morte nel genere femminile.

Una serata all’insegna della prevenzione ma anche delle emozioni, con la testimonianza di alcune donne rosa. A partire dalla presentatrice d’eccezione Daniela Bonaldi e poi di Michela Bardi, portavoce del gruppo di ascolto “Cafè Coraggio”, che ha parlato della sua esperienza personale e di come il gruppo possa aiutare altre donne che hanno appena incontrato la malattia a trovare momenti di confronto e supporto. Infine Ivonne Chiarin, la capitana delle “Trifoglio Rosa”, che ha condiviso la sua esperienza con il Dragon Boat e di quanto questa pratica sportiva possa essere utile per il recupero dell’uso degli arti superiori dopo lo svuotamento ascellare a seguito dell’operazione chirurgica per il tumore al seno.

Un folto gruppo delle vogatrici delle “Trifoglio Rosa” a fine convegno sono salite sul palco per la consegna di 5.000 euro da parte del Presidio Ospedaliero “Giovanni XXIII” di Monastier, centro di riferimento in ambito senologico. La struttura ha devoluto quello che è frutto del ricavato di parte degli esami clinici strumentali alla mammella effettuati durante l’ottobre rosa, mese della prevenzione.

L’Assessore alle Politiche Sociali e alle Pari Opportunità del comune moglianese, Giuliana Tochet, si è rivolta direttamente a tutte le donne: “Non abbiate paura del vostro corpo, ascoltatelo! Siate attente a tutto quello che il corpo vi dice e andate a fare prevenzione perché prevenire è meglio che curare. Non temete!”

