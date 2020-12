L’Antica Farmacia “Al Terraglio”

Continuiamo con la pubblicazione a puntate del libro scritto dal nostro concittadino, Nuccio Sapuppo. In questa raccolta l’autore ha voluto raccontare – in forma di monografie – luoghi, avvenimenti e personaggi figli di Mogliano che si sono distinti per le opere che hanno compiuto nella loro vita

Per la sua vetustà è diventata veramente benemerita. Ha iniziato infatti la sua attività nell’immediato Dopoguerra la madre del Dottor Venturelli, quando ancora parecchi farmaci, su indicazione scrupolosa dei Medici del paese, bisognava comportali nel laboratorio interno della stessa farmacia.

La Titolare era collaborata nell’esercizio della professione dall’indimenticabile “Bepi”, il quale a quell’attività difficile quanto delicata ha dedicato interamente la sua vita.

Alla morte della madre, il dottor Venturelli, non ha ritenuto opportuno continuare la Professione ed ha creato della farmacia una cooperativa nella quale ha coinvolto tutti i suoi Dipendenti e Collaboratori, rendendoli corresponsabili dell’andamento e della gestione dell’attività.

Recentemente l’attività è stata spostata di alcuni metri nello stabile in fianco alla sede precedente. Comunque, probabilmente sfruttando anche il fatto di trovarsi proprio al centro del paese, continua ad esercitare la sua fiorente attività.

Oltre all’Antica Farmacia a Mogliano ci sono ben altre 4 farmacie operanti e ben organizzate:

– La Farmacia Scoffone in Via Matteotti

– La Madonnetta in Piazza del Marinaio

– Alla Marca in Via Roma

