L’anno di Dante. Ogni giorno una parola

Il 2021 è l’anno in cui ricorre il settecentesco anniversario dalla morte del Sommo Poeta fiorentino (qui tutte le iniziative).

In occasione di questa celebre ricorrenza, l’Accademia della Crusca pubblicherà (nel suo sito e nella pagina Facebook) una parola al giorno seguita da una breve nota di accompagnamento. Sarà l’occasione per ricordare, rileggere, scoprire e approfondire la grande eredità linguistica lasciataci da Dante.



immegliarsi

(Paradiso XXX, 87 )

[…] come fec’io, per far migliori spegli

ancor de li occhi, chinandomi a l’onda

che si deriva perché vi s’immegli […]