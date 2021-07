Lancio del cappello e toghe nere, la cerimonia dei diplomi MBA porta gli States nella Marca

Tra gli studenti provenienti da tutti il monto, il migliore è un trevigiano.

Un giovane commercialista originario di Fonte, nel trevigiano, si è aggiudicato l’ambito riconoscimento di “Miglior studente dell’anno per il master MBA” conferito dall’Università dell’Iowa, tra le 25 migliori università statali degli Stati Uniti.

Si chiama Alberto Tiziani e il suo nome è destinato ad essere ricordato negli anni tra le aule del Campus americano a Iowa City e in quello italiano, la sede di CIMBA, la Business School composta da un consorzio di 36 università americane che ha trovato casa a Pieve del Grappa e che organizza, ormai da 30 anni, Master MBA americani in Italia.

Il premio è stato conferito nella serata venerdì nelle sale dell’Hotel Fior di Castelfranco Veneto durante la cerimonia di consegna dei diplomi del Master in Business Administration, che quest’anno si è svolta eccezionalmente in Italia, in collegamento diretto con la University of Iowa.

Un momento emozionante per 22 studenti provenienti da diverse parti del mondo, oltre agli Stati Uniti, anche Brasile, Messico e mezza Europa, che dopo anni di sacrifici in termini di tempo, costi e fatica, hanno indossato la toga e il “cap”, il copricapo dei laureati americani, impazienti di farlo volare sopra le teste, come nelle migliori tradizioni made in USA.

La “Graduation Ceremony” rappresenta un traguardo e un punto di partenza. Un cammino iniziato quasi 2 anni fa e puntellato da lezioni con professori provenienti dalle migliori università americane, esami, esperienze sfidanti, progetti in team, e che è terminata ieri con la certezza da parte dei diplomati di essersi guadagnati un posto nella golden league mondiale dei manager.

Le hard-skills (abilità tecniche) acquisite e le capacità definite “soft” come la gestione dello stress, il team-working e la leadership, insieme alla grande motivazione saranno i propulsori nell’accelerazione di carriera manageriale dei diplomati.

E le statistiche attestano queste proiezioni: il 76% dei partecipanti al MBA Full-time trova lavoro nei tre mesi successivi al conseguimento del titolo (il 98% entro 6 mesi) e l’89% dei partecipanti al MBA Part-time vengono promossi o cambiano ruolo nei 2 anni successivi alla fine del percorso formativo.

“L’ambizione è tanta e mi aspetto di crescere e grazie a questo percorso lo farò sicuramente sia dal punto di vista professionale che umano” assicura soddisfatto Tiziani, tenendo tra le mani il trofeo che gli cambierà la vita.

Lorenza Raffaello

