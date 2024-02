“La zona d’interesse“ è un film oltre il confine dell’indifferenza

L’orrore a due passi da casa e tanta indifferenza. Durante la seconda guerra mondiale una famiglia tedesca vive in una casa di campagna, di quelle eleganti e garbate, a cui non manca niente. Ma esiste un però in questa storia che è dato dall’ubicazione di questa residenza, che è a due passi dal campo di concentramento di Auschwitz.

La motivazione del film, premiato con il Gran Premio Speciale della Giuria al Festival di Cannes, ideato da Jonathan Glazer, liberamente ispirato dall’omonimo romanzo di Martin Amis, con Sandra Hüller splendida protagonista femminile, che si riconferma dopo “Anatomia di una caduta“, si inerpica su questa sinossi narrativa. Curiosa e desiderosa di comprendere, quasi smaniosa nell’approfondire i comportamenti dei protagonisti, tanto avulsi dalla realtà quanto immersi in un mondo asettico. Con urla, rumori e ceneri a far da sfondo.

La regia, trovandosi al cospetto di un epoca storica che da sempre scuote memoria e coscienze sceglie la strada desueta del partire dalla vita di tutti i giorni, di un ménage familiare apparentemente normale, anche se inseguito sistematicamente da un “cono d’ombra” latente, lacerante, intriso di dolore e incapace di guardarsi dentro, quasi a volersi estraniare docilmente.

Ne fuoriesce un autentico plateau da cui le due storie vivono in simbiosi, l’una per l’altra. Indissolubili. Con la famiglia intenta a”smarcarsi” emotivamente dai legacci di una storia tremenda di cui sono protagonisti, piaccia o non piaccia.

L’opera del regista inglese ha il grande pregio di erigere muri all’apparenza granitici ma pronti a sgretolarsi di fronte a quello che avviene non solo a due passi ma nell’inconscio, dove le passeggiate non sempre sono salutari, anzi.

E forse il regalo della storia sapientemente maneggiato da Glazer è quello di disturbarci senza spinte volgari lasciando in eredità una scia di interrogativi irrisolti. Oltre i muri e la mera indifferenza.

Credit photo by Wikipedia

Intravisti per voi di Mauro Lama