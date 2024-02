La voragine sotto il camion

A Spinea, in provincia di Venezia, un camion utilizzato per lo smaltimento dei rifiuti umidi è finito in una voragine

SPINEA – Questa mattina alle 9 in via Rossini, a Spinea (VE), i Vigili del Fuoco sono intervenuti per recuperare un camion utilizzato per lo smaltimento dei rifiuti umidi, che era finito in una voragine. Fortunatamente, l’operatore alla guida non ha riportato alcun problema.

Sul posto sono intervenuti la squadra dei Vigili del Fuoco di Mira e l’autogru di Venezia per tirare fuori il veicolo dalla buca. Inoltre, è stata presente l’azienda responsabile della fornitura dell’acqua per una perdita sotto il manto stradale, insieme alla polizia locale per gestire la viabilità.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato completato alle 11:30.