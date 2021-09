La veneziana Chiara Trincanato tra le super modelle del Coconuts di Rimini

Sguardo killer, carattere determinato e fisico statuario: c’era anche Chiara Trincanato, veneziana di Campagna Lupia, tra le super-modelle che lo scorso fine settimana hanno sfilato alla discoteca Coconuts di Rimini per la “due giorni” di Olè Artist, il brand di abbigliamento riminese protagonista del maxi-evento organizzato dal produttore musicale Mauro Catalini.

Chiara ha anche partecipato alle coreografie del primo singolo (“Besame”) di Jeffrey Peralta, in arte J Peralta, cantante e ballerino dominicano molto noto sulla scena reggaeton, trap, dembow.

Durante le due serate – a cui hanno preso parte gli influencer Daniele Tosto ed Ilyas Maluma – è stata presentata in anteprima la nuova collezione autunno-inverno di Olé Artist. A sfilare sulla passerella del Coconuts sono stati i “volti Olé” selezionati durante i concorsi di bellezza “Riviera del Brenta” (Veneto) e “Top Miss” di Carmelo Tornatore (Emilia Romagna).

Durante la “due giorni”, infine, nel maxi-schermo del Coconuts, è stato presentato in anteprima il nuovo docufilm dedicato alla storia di Olé, brand di moda, etichetta discografica e realtà molto impegnata nel mondo del sociale con il progetto Nast.

Per Olè Artist va in archivio un’estate da urlo che ha visto il brand riminese sempre in prima fila nel mondo dello spettacolo e dell’entertainment. Dalla partnership con il Papeete Beach alla collaborazione con il Vip Master di Milano Marittima, dalla presenza nei principali concorsi di bellezza italiani ai progetti discografici, Olé Artist è stato il marchio mediaticamente più esposto in questa estate ormai agli sgoccioli.