Dopo l’Antigone di Sofocle, la Chiesa di Santa Croce ospiterà, nelle date del 30 e 31 maggio, altre due rappresentazioni dedicate alla tragedia greca

TREVISO – La Tragedia Greca va in scena a Santa Croce domani, martedì 30 maggio, con l’Edipo Re di Sofocle. E mercoledì 31 maggio con Edipo a Colono di Sofocle.

Ciascuna sarà presentata al pubblico non come rappresentazione di tipo scenico, ma come lettura a opera di attori professionisti di fama nazionale e internazionale: Paola De Crescenzo, Raffaele Esposito, Maria Cristina Mastrangeli, Luca Nucera, Claudio Puglisi, Paolo Serra ed Emanuele Vezzoli. La direzione è di Walter Le Moli.

Ogni rappresentazione sarà preceduta da un’introduzione di Massimo Cacciari e di Luigi Garofalo, presidente Fondazione Cassamarca.

Ciascuna rappresentazione sarà proposta in orario mattutino per le scuole (ore 10) e con ingresso gratuito, e poi replicata alle ore 20.30 per il pubblico, a pagamento (info e prenotazioni 0422.513150).

“La Fondazione Cassamarca prosegue nell’impegno a favore della cultura, promuovendo la valorizzazione della drammaturgia greca, i cui valori universali sono noti a tutti. Anche in questo caso, ci siamo affidati a professionisti di straordinario livello. Mi preme soprattutto rilevare come i primi destinatari siano i giovani delle scuole superiori di Treviso e della provincia: un pubblico alla cui formazione, all’insegna della cultura, la Fondazione è particolarmente attenta. Siamo inoltre certi che lo stesso contesto che ospiterà le rappresentazioni, ovvero la ex Chiesa di Santa Croce, con i capolavori pittorici che la adornano, renderà ancora più gradite le performances in programma” ha dichiarato il presidente Luigi Garofalo.

La rassegna è sostenuta da Banca delle Terre Venete – Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.