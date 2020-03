La Top 10 delle scuse più bizzarre denunciate dalle autorità

Dalla gattara in cerca dei suoi randagi all’uomo che si stava recando all’appuntamento con l’amante, ecco una Top 10 dei casi più bizzarri denunciati dalle Forze dell’ordine in tempi di quarantena:

10) Legnano viziosa. Cittadino aveva scritto sull’autocertificazione: “Appuntamento con l’amante”. Denuncia.

9) Bari: “Ho vari animali in giro per la città che devo accudire”. Gattara non impietosisce gli agenti. Denunciata.

8) Genova. Via Cecchi. Negozi chiusi? No problem. Nonnino 83enne fa shopping di biancheria dagli stendini altrui. Denunciato.

7) Genova. Gruppetto di ragazzini in corso Paganini. All’arrivo della volante fanno tutti vento. Tranne uno. Il più fesso: “Basta social, ho voglia di vita reale, sono in astinenza da amici”. Denunciato.

6) Flatulenze ed evasioni ad Agrigento. Uomo fermato in via Atenea dagli Agenti esterna il suo disagio interiore: “Mi fa male la pancia, devo camminare”. Denuncia.

5) All-in a Vicenza. Ubriaco, sperona i Vigili e si schianta contro un muretto. Denuncia plurima.

4) Livorno. Sette sudamericani cenano in un ristorante etnico con la serranda abbassata. Gli Agenti seguono l’odore di carne alla brace e li beccano. Denunce.

3) Torino. “Vado a fare un lavoretto in nero”. Denunciato.

2) Isola del Giglio. Che c’è in TV oggi? Ma no, andiamo a fare parapendio! Coppia denunciata.

1) Per cercare un locale di lap dance (chiuso oltretutto), allupato solitario si fa oltre cento chilometri in macchina, da Pordenone a Preganziol. Lo beccano le guardie alle 5 del mattino. Denunciato.

Fuori concorso:

Barcellona, Spagna. Appartamento in centro. Orgiona con trenta persone fatte come zucche. Una di loro tossiva pure. Arriva la Polizia. Denunciati tutti.

Fonte: Facebook

