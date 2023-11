La storia di una famiglia che ha trovato aiuto in Al-Anon

Questa è la storia inaspettata di come un luogo segnato dal degrado si è trasformato in opportunità di rinascita per una famiglia segnata dall’alcolismo.

In una spirale di disperazione, la vita di F. M. sembrava un labirinto senza via d’uscita. Con i figli turbati e la famiglia sull’orlo del collasso, la sua esistenza era diventata incontrollabile, un vortice di caos alimentato dall’alcolismo. Un giorno, spinta dalla disperazione, si confidò con un parente che la guidò in un luogo con evidenti segni di degrado. In quel luogo inaspettato riuscì a trovare la sua salvezza.

Lì, tra le strade segnate da storie difficili, fece la scoperta che avrebbe cambiato la sua vita: l’associazione Al-Anon, con uno dei suoi numerosi gruppi di sostegno per i famigliari, amici, colleghi degli alcolisti. In quel gruppo, trovò un rifugio di accoglienza, comprensione, amore e fiducia. Le spiegarono la natura della malattia dell’alcolismo e come affrontarla per vivere una vita libera dall’ombra della dipendenza.

Con il passare del tempo, anche sua figlia la seguì agli incontri tenuti da Al-Anon, spingendo così, il suo familiare alcolista ad abbracciare il parallelo percorso degli Alcolisti Anonimi. Insieme, come famiglia, intrapresero il viaggio verso la riscossa. Un miracolo che solo il coraggio di affrontare l’oscurità e la regolare partecipazione agli incontri, hanno potuto rendere possibile.

Attenta a tematiche di salute mentale e di benessere della società, la nostra Redazione desidera sensibilizzare i lettori su un tema importantissimo: l’alcolismo, una malattia che coinvolge la famiglia, gli amici e i colleghi di lavoro e come i Gruppi familiari Al-Anon possono aiutare a risolvere il problema.