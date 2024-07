La storia dell’iGaming: com’è diventato così popolare?

Il mondo dell’iGaming è diventato molto popolare negli ultimi decenni. Quello che una volta era un business incerto si è trasformato in un settore altamente redditizio in cui moltissime multinazionali stanno investendo.

Indipendentemente dal fatto che si scommetta regolarmente o che si giochi solo occasionalmente, molto probabilmente si è stati esposti a qualche forma di iGaming durante il corso della vita adulta. In questo articolo esamineremo l’evoluzione dell’iGaming e i motivi che lo hanno reso così popolare.



Progressi tecnologici e accessibilità

I giochi da casinò e le scommesse sportive sono sempre stati diffusi; tuttavia, i giorni in cui si visitavano i casinò fisici o le agenzie di scommesse sono ormai lontani. Con i progressi della tecnologia, l’iGaming non è mai stato così facile ed è accessibile a quasi tutti coloro che possiedono un dispositivo mobile.

Questo è stato particolarmente vantaggioso durante la pandemia, quando era vietato entrare nei negozi non essenziali. I giocatori hanno così potuto unirsi a comunità di gioco dal comfort delle loro case. Questi siti hanno fornito un po’ di sollievo durante quel periodo e hanno permesso alle persone di continuare a praticare i loro hobby in modo sicuro.

Da allora, il cambiamento è stato permanente, con la maggior parte dei giocatori che hanno continuato a giocare online o in movimento. Il servizio e il supporto 24/7 dei siti online significa infatti che il gioco è possibile in qualsiasi momento della giornata, garantendo la massima comodità.

Alcune aziende stanno inoltre testando la Realtà Virtuale (VR), e con questa innovazione l’iGaming potrebbe presto diventare più realistico che mai.



Gamification e selezione dei giochi

I giochi da casinò online non si sono limitati allo stesso formato classico, ma sono cresciuti aggiungendo elementi extra e opportunità per diversi tipi di coinvolgimento. Questi meccanismi mantengono l’interesse nel gioco e sono più propensi a fidelizzare nuovi ed esistenti giocatori.

La varietà di giochi nell’universo dell’iGaming è impressionante. Dai giochi da tavolo alle slot machine e alle opzioni con croupier dal vivo, i giocatori non si annoieranno mai. Anche giochi tradizionali come il bingo sono online adesso e hanno vari temi unici per garantire che ci sia sempre un gioco che corrisponda alle preferenze del giocatore.



Aumento della regolamentazione e sicurezza

Poiché l’iGaming spesso comporta lo scambio di denaro, è importante che siano in atto dei regolamenti per proteggere i giocatori. L’industria ha visto la creazione di regolamenti rigorosi da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per garantire la sicurezza dei giocatori. Questo ha aumentato la fiducia verso i fornitori autorizzati di questi servizi, che possono essere trovati nella lista di concessionari autorizzati al gioco a distanza.

Inoltre, alcune delle pittaforme di gioco hanno iniziato a mettere a disposizione strumenti che consentono ai giocatori di prendere decisioni responsabili riguardo alle proprie scommesse. Limiti e parametri di scommessa sono i più comuni e permettono al giocatore di non superare il proprio budget di gioco.