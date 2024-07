La “stanza del silenzio”: rifugio per pazienti, familiari e personale

Talvolta anche solo pochi minuti di raccoglimento possono aiutare a ritrovare energie e equilibrio interiore

Affrontare una malattia oncologica è un percorso arduo, sia per chi ne è direttamente colpito, sia per chi offre supporto e assistenza. Talvolta, anche solo pochi minuti in solitudine possono aiutare a ritrovare il proprio equilibrio interiore. Per rispondere a questa esigenza, l’Istituto Oncologico Veneto (IOV) ha allestito le “Stanze del silenzio”, spazi dedicati alla riflessione, alla preghiera, alla elaborazione del dolore.

Due di queste stanze sono state aperte: una presso l’Ospedale Busonera di Padova e l’altra all’Hospice dell’Ospedale San Giacomo di Castelfranco Veneto (TV), dedicata ai pazienti ricoverati in area medica e ai loro familiari. Entrambi gli spazi saranno accessibili dal lunedì al sabato.

“Stanza del silenzio” all’Ospedale San Giacomo



Dove trovare le “stanze del silenzio”

La stanza del silenzio all’Ospedale Busonera è la n. 38 (piano -1) ed è accessibile liberamente da lunedì a venerdì dalle ore 7:00 alle ore 20:00, sabato dalle ore 7:00 alle ore 12:30.

La stanza del silenzio all’Ospedale San Giacomo è al 5° piano (c/o UOS Hospice) ed è accessibile da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00, sabato dalle ore 8:00 alle ore 12:30, ai pazienti ricoverati presso l’area omogenea medica degenze e ai loro caregiver.



Perché il silenzio è importante

Le “stanze del silenzio” sono ambienti neutri, pensati per la meditazione, la preghiera e l’elaborazione del lutto e della sofferenza. Il silenzio favorisce l’osservazione, la percezione del mondo circostante, la sensibilità al suono e l’ascolto di sé stessi. Questi spazi, privi di simboli religiosi, offrono la possibilità di stare da soli o in piccoli gruppi per meditare, pregare o semplicemente prendersi una pausa dallo stress della malattia.

Secondo il Direttore generale dello IOV-IRCCS, Maria Giuseppina Bonavina, “riuscire ad offrire spazi di meditazione significa soprattutto dare, una volta di più, una risposta umanizzante alla cura della persona. Al fianco delle diagnosi, delle terapie, ognuno di noi di fronte a situazioni difficili può avere bisogno di raccoglimento e allo IOV uno spazio dedicato non poteva mancare. Offrire spazi per questi scopi all’interno di strutture pubbliche credo sia un segno di civiltà e di condivisione. Al di là di qualsiasi differenza e credo religioso un luogo di silenzio riporta sempre all’essenza fondamentale di esseri umani, che tutti noi siamo. E per questo sono sinceramente orgogliosa di questa iniziativa che considero indispensabile per un Istituto come il nostro.”