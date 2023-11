La sostenibilità al centro del Festival Ambiente e Cultura di Padova

Dal 22 al 30 novembre quattro appuntamenti per diffondere la cultura della sostenibilità. Tra i protagonisti Beppe Severgnini, Gian Antonio Stella, Andrea Giuliacci, Lella Costa e Massimo Carlotto.

PADOVA – Il Festival Ambiente e Cultura torna a Padova dal 22 novembre con un programma ricco di appuntamenti e di ospiti importanti. Nato nel 2006 come rassegna, da 7 anni il progetto si è trasformato in Festival grazie anche a importanti sinergie attivate con soggetti del territorio.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Padova – Assessorato all’Ambiente e Settore Ambiente e Territorio – con la direzione artistica di Maurizio Camardi e l’organizzazione della Scuola di Musica Gershwin e ha come obiettivo la sensibilizzazione della cittadinanza rispetto alla cultura dell’ambiente e degli stili di vita sostenibili attraverso il linguaggio della musica, della letteratura e del teatro.

Quattro gli eventi previsti per questa edizione che vuole affrontare tematiche ambientali di particolare interesse e attualità con un palinsesto di incontri e spettacoli che coinvolgeranno personalità di fama nazionale e artisti del territorio.

“Vediamo ogni giorno gli effetti negativi del cambiamento climatico e questo ci deve far riflettere sul nostro stile di vita e sulle scelte che facciamo – dichiara l’assessore all’ambiente Andrea Ragona – Non è evidentemente una questione solo scientifica, ma complessiva nella quale la cultura, e quindi il teatro la musica e la letteratura possono svolgere un ruolo importante per giungere a una matura consapevolezza della situazione che stiamo vivendo. Questo Festival lo abbiamo concepito assieme alle comunità artistiche culturali ma anche istituzionali ed imprenditoriali locali, con l’obiettivo di sensibilizzare gli spettatori sulle sfide che ci aspettano per costruire un corretto rapporto con l’ambiente. Anche i piccoli gesti di tutti i giorni sono utili per cambiare il mondo, partendo da noi stessi”.

La mobilità sostenibile protagonista dell’incontro di apertura mercoledì 22 novembre (ore 21) all’auditorium del Centro Culturale Altinate San Gaetano. Beppe Severgnini, editorialista del Corriere della Sera, presentato da Giacomo Brunoro, propone al pubblico una serie di riflessioni su come le grandi e piccole città italiane e internazionali stanno affrontando la transizione ecologica verso nuove forme di sostenibilità nei trasporti urbani. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria su ambienteculturapadova.eventbrite.com

Il mattino successivo, giovedì 23 novembre, il Festival Ambiente e Cultura incontraalunne e alunni che hanno vinto il concorso “Raccogliamo Miglia Verdi”, che da 18 anni promuove nel mese di ottobre la mobilità sostenibile nel tragitto casa-scuola e che da quest’anno contribuisce a traghettare Padova verso la neutralità climatica entro il 2030. In occasione della cerimonia di premiazione verrà proposto lo spettacolo “Cartoni animati in Jazz” che vedrà protagonista il Mr Cartoon Minimal Ensemble con la sonorizzazione dal vivo di cartoon di diverse epoche, dagli anni ’60 ai giorni nostri.

Mitici personaggi animati del passato e del presente faranno riflettere i ragazzi sul rispetto dell’ecosistema, sulla mobilità sostenibile e molti altri temi legati all’ambiente che sono stati trattati con delicatezza e/o ironia da autori di diverse nazionalità. Evento riservato agli studenti.

Lunedì 17 novembre alle ore 17:30 in Sala Paladin di Palazzo Moroni, il Settore Ambiente e Territorio organizza “Padova 2030 per l’innovazione e la sostenibilità – Progetti per migliorare la qualità della vita di cittadine e cittadini”. L’evento rappresenta un’occasione importante per condividere le buone pratiche e le sfide affrontate dal Comune per trasformare Padova in una città più sostenibile, resiliente, inclusiva ed equa con il coinvolgimento attivo di tutta la comunità, perché solo attraverso un impegno comune e una visione a lungo termine è possibile raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica che ci siamo posti per il 2030. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Martedì 28 novembre alle ore 21 all’Auditorium del Centro Culturale San Gaetano Gian Antonio Stella – inviato speciale ed editorialista del Corriere della Sera – intervista Andrea Giuliacci, docente universitario, autore di articoli su prestigiose riviste scientifiche internazionali ma soprattutto meteorologo di fama nazionale noto al grande pubblico per le previsioni del tempo che cura per i telegiornali delle reti Mediaset.

Per l’occasione presenterà il suo ultimo libro Nella peggiore delle ipotesi (Rizzoli, 2023). Il cambiamento climatico in futuro trasformerà profondamente l’economia, la società e le nostre stesse città, sempre più spesso esposte a problemi di scarsità di acqua, caldo estremo ed emergenza inquinamento. Questo processo inesorabile renderà necessarie efficaci misure di adattamento, che inevitabilmente coinvolgeranno il sistema dei trasporti, la gestione dell’acqua e la struttura stessa dei grandi centri urbani. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria su ambienteculturapadova.eventbrite.com

Gran finale all’insegna della letteratura, della musica e del teatro giovedì 30 novembre (ore 21:15 Auditorium Centro Culturale Altinate San Gaetano) con uno spettacolo in prima assoluta che vedrà protagonisti Lella Costa, Massimo Carlotto e il Maurizio Camardi Ensemble composto da Maurizio Camardi (sassofoni, duduk, flauti etnici), Ernesttico (batteria, percussioni), Denise Dimé (voce), David Soto Chero (chitarre), Riccardo Di Vinci (basso elettrico).

Africa occidentale. L’Onu indaga su un traffico internazionale di armi legato all’esportazione illegale di diamanti. Dopo un lungo appostamento, individuano un carico sospetto in arrivo dall’Italia.

Italia. Un bambino con la passione per l’informatica è vittima degli scherzi dei compagni di scuola: gli fanno credere che nel campo dove giocano a calcio crescano i computer. In realtà, il campo è una discarica abusiva di rifiuti elettronici.

Cosa lega diamanti e armi agli smaltimenti illegali? Lo scopriremo nel reading “Dialoghi sull’Ambiente” che vede di nuovo insieme sullo stesso palco Lella Costa, Massimo Carlotto e Maurizio Camardi, artisti da tempo impegnati in progetti di teatro civile e che già in passato avevano condiviso un percorso di denuncia sulle morti da amianto ai cantieri navali di Monfalcone.

Ingresso con biglietto unico 10 euro. Prevendite presso Gabbia Dischi o su Vivaticket (punti vendita e online)