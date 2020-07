La situazione delle Palestre a Mogliano

Continuiamo con la pubblicazione a puntate del libro scritto dal nostro concittadino, Nuccio Sapuppo. In questa raccolta l’autore ha voluto raccontare – in forma di monografie – luoghi, avvenimenti e personaggi figli di Mogliano che si sono distinti per le opere che hanno compiuto nella loro vita

La situazione delle palestre sportive a Mogliano possiamo dire che la situazione presta due aspetti ben diversi fra loro e quindi le considerazioni da farsi sono completamente differenti e opposte fra di loro.

Per quanto riguarda le palestre private, quelle dove si va solitamente per temprare il proprio fisico, tenerlo in forma, sviluppare i muscoli di tutto il corpo, i pettorali, gli addominali etc, a Mogliano ce ne sono un numero

sufficiente per soddisfare le esigenze della sua popolazione “atletica”.

Sono tutte munite di una quantità e varietà di attrezzi per qualsiasi esigenza dei fruitori. Certo sono tutte a pagamento ed anche abbastanza costose. Ma se si vuole curare il corpo come si deve bisogna entrare nell’ordine di idee che bisogna spendere parecchio denaro, praticare puntualmente e di continuo gli esercizi consigliati dai maestre e non permettersi pause ingiustificate.

I vari tipi di ginnastica e gli attrezzi più adatti da usare, vengono consigliati dai maestri di educazione fisica che operano all’interno delle varie palestre dove si può scegliere quello che fa al proprio caso. Si spazia nel vasto mondo della ginnastica e vi si trovano gli attrezzi più adatti per il dimagrimento, la ginnastica e il riequilibrio pasturale, bonificazione, allenamento tecnico degli esercii base e fondamentali, allenamento adeguato per la terza età, allenamento specifico per tutti gli sport, allenamento specifico per cosce e glutei. Si viene anche abbondantemente beneficiati da preziosi consigli alimentari, integrazione e regolazione, attività di personal training ed allenamento individuale uno ad uno. Tutto ciò consente al proprio fisico di migliorare il tono muscolare, perdere peso, dare armonia ed equilibrio al proprio corpo, recuperare la muscolatura dopo un trauma e combattere la cellulite. A Mogliano ce ne sono parecchie: 1 in via Roma, 1 ai Torni in fianco al l’Istituto Gris, 1 all’interno del Centro Commerciale dove c’è la Coop alimentare. Basta cercare i loro indirizzi nell’elenco telefonico e mettersi in contatto con i responsabili.

