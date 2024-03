La Scherma Mogliano vola in Serie A1

Festeggiamenti e orgoglio in città, per la promozione dell’ASD Scherma Mogliano in Serie A1, che equivale al vertice del campionato italiano a squadre di scherma.

MOGLIANO VENETO (TV) – Ieri mattina, nella Sala Consiliare del Municipio, l’Assessore allo Sport Enrico Maria Pavan ha accolto calorosamente gli atleti dell’ASD Scherma Mogliano e il suo Presidente, Riccardo Carraro, compiaciuto per il risultato straordinario recentemente raggiunto: la promozione della squadra in Serie A1, il vertice del campionato italiano a squadre di scherma.

Un traguardo prestigioso, conquistato grazie ai brillanti risultati ottenuti nelle ultime settimane a Piacenza, durante i Campionati Italiani di Serie A2, dove la Scherma Mogliano ASD ha partecipato con due squadre di giovani atleti, conquistando il bronzo con entrambe. Un risultato che ha sancito la storica promozione in Serie A1. A partire dalla prossima stagione sportiva, gli atleti della Scherma Mogliano si troveranno quindi ad affrontare le formazioni dei Gruppi Sportivi Militari, come Fiamme Oro, Fiamme Gialle, Carabinieri e Aeronautica, oltre ai migliori club privati italiani, sia nella categoria maschile che femminile.

Prima di questa competizione epocale, nella stagione 2023/2024, la Scherma Mogliano aveva già collezionato numerosi successi, tra cui tre titoli regionali U14, due titoli interregionali U14, due medaglie di bronzo a squadre ai Campionati Italiani U12 e U14, una medaglia d’argento ai Campionati Europei U17 e due medaglie di bronzo ai Giochi del Mediterraneo U17.

Questi risultati straordinari sono il frutto del duro lavoro quotidiano della Direttrice Tecnica Federica Berton e del suo staff, nonché della leadership della dirigenza guidata dal Presidente Riccardo Carraro, che oggi ha sottolineato il contributo significativo dell’Amministrazione Comunale moglianese, che ha creduto fortemente nel progetto della scherma, mettendo a disposizione la palestra intitolata a Germana Schwaiger. Grazie a questo sostegno, gli atleti hanno potuto allenarsi nelle migliori condizioni possibili, preparandosi per conquistare traguardi sempre più prestigiosi.

«Questi traguardi rappresentano una grande gioia per l’Amministrazione Comunale, che evidenzia come la scelta fatta nel 2020, ovvero quella di destinare la palestra appena costruita in via esclusiva alla Scherma Mogliano, oggi sia una scelta che ha ripagato; ripagato perché questa società è proiettata all’interno dell’élite delle squadre professionistiche italiane e continua a crescere come numero di iscritti, ma soprattutto continua a sfornare campioni di tutti i livelli, addirittura olimpionici, come Erica Cipressa. All’interno della nomina di Mogliano a Città Europea dello Sport 2025, anche questo riconoscimento è un tassello importante per la promozione dello sport in città» ha dichiarato l’Assessore.