La Russia blocca anche Instagram: il potere dell’informazione nell’era dei social media

L’offensiva in Ucraina si combatte non solo con le armi, ma anche con l’informazione. La narrazione di guerra del Cremlino avanza con la censura, bloccando i giganti dei social network. Da Facebook a Instagram, nella Federazione Russa aumenta il numero di piattaforme bloccate all’utenza per evitare lo scambio e la condivisione incontrollata di notizie.



Russia: la censura imbavaglia anche i Social Media

A oltre un mese dalla scintilla di guerra sul territorio ucraino, la propaganda di Stato avanza tra le vie e gli schermi della Russia. La morsa della repressione si dispiega sia nelle piazze, con arresti e scontri tra manifestanti e forze di polizia, sia nell’etere, con la diffusione di informazioni, video e immagini volutamente ricostruite. Ne consegue un quadro distorto e irreale di quanto sta accadendo in Ucraina: la guerra fratricida è costantemente dipinta dal Cremlino come azione necessaria per la denazificazione dell’ex paese satellite.

Oltre a celebri quotidiani internazionali, la censura si estende a un grande mezzo di comunicazione del nostro secolo: i social media. A partire dallo scorso 4 marzo, ad esempio, sono stati bloccati Facebook e Twitter, accusati di discriminazione nei confronti dei media russi: a stringere il bavaglio è il regolatore dei media russo Roskomnadzor. L’ultimo social media nel mirino del blocco è l’impero digitale dell’immagine: Instagram. In Russia non è infatti più possibile accedere alla piattaforma per pubblicare e consultare contenuti.

La rigida risoluzione arriva dalla risposta dei pubblici ministeri al sensibile allentamento delle politiche di Meta con riferimento alle pubblicazioni di incitamento all’odio verso il leader Vladimir Putin e i militari russi. Le restrizioni imposte dalle autorità del paese hanno avuto come effetto collaterale un vero boom di download di app VPN (Virtual Private Network, ovvero “rete virtuale privata”): sistemi che consentono di connettersi ad Internet in completo anonimato. Oggi è possibile scoprire i nomi delle migliori vpn gratis in circolazione grazie alle liste di alcuni siti specifici.



Blocco di Instagram: la reazione degli influencer

Non solo sanzioni internazionali. L’ennesimo peso sulle spalle del popolo russo arriva dalla censura dei social network. A pagare il prezzo più caro, questa volta, sono proprio gli utenti che con i social ci lavorano. Le restrizioni di Roskomnadzor hanno innescato l’immediata reazione di influencer e blogger, che, costretti a chiudere i loro account online, vedono di fatto tagliata fuori la loro principale attività e fonte di guadagno. Iconico è il grido di Olga Buzova, influencer colpita dalla drastica decisione dei vertici di governo. La giovane cantante e attrice russa aveva un seguito Instagram da oltre 23 milioni di persone. Il noto volto della televisione nazionale ha deplorato la decisione statale perché, stando alle sue confessioni, Instagram non è soltanto un lavoro e dunque una fonte di reddito, ma anche “una parte della propria anima”: bloccare un social equivale a tagliare la libertà individuale.

Crediti fotografici: kevin-ku via Unsplash