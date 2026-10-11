La rinascita della piscina di Via Calabria

Dalle imprese di una giovanissima Federica Pellegrini all’ipotesi chiusura, fino alla nuova gestione. Intervista alla presidente della Rari Nantes Venezia Lucia Boato e a Roberto Trevisan, allenatore della categoria Master

MESTRE – C’era una volta la piscina di Via Calabria a Mestre, luogo magico e fucina di campioni italiani e di categoria, con un nome che riecheggia ancora tra i corridoi e l’acqua: Federica Pellegrini. Proprio tra queste corsie, infatti, a soli sei anni la Divina iniziò a nuotare e cullare i suoi sogni Olimpici. Per anni le foto dei suoi primi successi e dei suoi trofei sono stati fonte di ispirazione e speranza per molti giovani nuotatori veneziani.

Poi il contezioso tra il comune di Venezia e la società Serenissima, che gestiva la struttura da sempre. Il rischio di dover chiudere la storica piscina e la rinascita grazie all’associazione sportiva Rari Nantes Venezia. In tre anni di gestione i risultati non si sono fatti attendere, con prestazioni sempre più importanti anche a livello nazionale nella categoria Master, tra cui il record italiano nella staffetta 4×100 stile libero e le ben 19 medaglie ai Campionati Italiani.

Record italiano staffetta 4×100: Sedran-Pattaro-Catalano-Zamboni

L’intervista

Ne abbiamo parlato con la Presidente Lucia Boato e l’allenatore Roberto Trevisan.

Da quanto tempo state gestendo questa struttura?

Lucia: “Siamo giunti alla nostra quarta stagione. A marzo è uscito il bando al quale abbiamo partecipato anche noi e stiamo ancora aspettando l’esito, quindi l’amministrazione comunale ha deciso di proseguire per un’altra stagione così che non ci sia interruzione nell’attività. Abbiamo partecipato anche noi. La piscina era disastrata, ma il Comune ha investito molti soldi e sono stati fatti impianti nuovi, spogliatoi nuovi ed è stata cambiata la caldaia. È stata ristrutturata profondamente perché si trovava davvero in una situazione molto complicata.

L’amministrazione dell’epoca aveva scelto di tenere aperta l’attività mentre venivano eseguiti i lavori. Ci sono ancora dei piccoli interventi da fare, ma si tratta di cose gestibili tranquillamente, come la sede per il montacarichi e l’ascensore per disabili che hanno già predisposto, come le tribune ecc. e ora è tutto a norma.

Prima di noi c’era la Serenissima, mentre la Rari Nantes Venezia gestisce tuttora anche la piscina di Sacca Fisola. Due anni fa ho conosciuto Roberto Trevisan che veniva da un’altra realtà. È venuto qui insieme ad alcuni atleti chiedendo se potessero allenarsi. Con la professionalità di Roberto e il suo modo di coinvolgere i ragazzi, molti atleti sono venuti a nuotare qui da noi.“

Roberto: “Nel mondo del nuoto, quando nei paesi più piccoli si sente che c’è un allenatore bravo per i giovani e per gli ex atleti, le persone si spostano volentieri. Alleno anche atleti esterni che vengono qui una volta a settimana anche da Padova.“

Quindi quanti siete più o meno?

Roberto: “L’anno scorso avevamo 74 atleti tra esterni e Venezia nella fascia Master e abbiamo vinto il campionato veneto, il Grand Prix Veneto. Quando siamo arrivati all’inizio in questa piscina c’erano pochissimi iscritti, e sono arrivato con circa 15 o 17 atleti. Poi la voce si è sparsa in modo positivo e adesso, giunti all’inizio della terza stagione, siamo arrivati a 35-40 atleti tra i principali e circa 55-60 complessivi.

I risultati ci sono stati e continuano ad arrivare: siamo saliti quasi sempre sul podio nelle gare da Verona a Belluno, fino ai campionati italiani con anche il record. Nelle acque libere siamo arrivati secondi nella gara al Lido di Venezia e un nostro atleta si è classificato secondo allo Stretto di Messina. Abbiamo dei grandi potenziali. Seguiamo tutti allo stesso modo, dai ragazzi fino alle persone di 55-60 anni, adattando semplicemente i tempi di recupero. Tutti quanti vengono coinvolti.

Ai Campionati Italiani siamo arrivati undicesimi assoluti. Il primo anno quasi nessuno ci considerava, ma poi, vedendo i nostri risultati, tutti hanno iniziato ad avere rispetto e un po’ di timore sportivo nei nostri confronti.“

Luisa: “Abbiamo avuto anche un atleta che ha partecipato ai recenti Giochi del Mediterraneo e ora si allena a Livorno, Victor Sanin.“

Roberto: “Adesso sto allenando anche un atleta paralimpico di 18 anni. Prima è seguito da un allenatore nazionale e poi nuota anche con i Master. Ha una grinta unica.

In questi due anni la squadra è cresciuta in maniera esponenziale, siamo tra le squadre più forti del Veneto, soprattutto con i velocisti e i 200-400 metri. Facciamo tutte le categorie dai 50 metri in su e tutte gli stili.“

Qual è la storia di questa piscina?

Luisa: “Abbiamo una piscina da 6 corsie di 25 metri. Questa è la piscina in cui è nata e cresciuta Federica Pellegrini, c’erano tutte le sue foto.

Roberto: “Anche io sono nato qui come nuotatore e poi come istruttore e poi il corso da allenatore e sono 17 anni che faccio questo lavoro.”

Luisa: “Prima c’era la Mestrina, che festeggia 70 anni quest’anno, mentre la Rari Nantes a Sacca Fisola 40. Poi qui aveva preso la gestione la Serenissima che poi ha avuto il contenzioso con il Comune. Al 22 di agosto mi hanno detto che il 12 di settembre dovevo aprire. Senza istruttori, senza niente. Dovevamo stare aperti fino ad aprile 2022 e siamo aperti ancora ora.“

Mi dicevate del bando per la gestione della struttura

Luisa: “Il bando di gara attuale è uscito a febbraio ed è scaduto a marzo. Vi hanno partecipato con noi altre 4 o 5 realtà. Nella prima fase, la commissione ha verificato la documentazione e chiesto alcune integrazioni, mentre successivamente sono state aperte e controllate le buste tecniche. Siamo tuttora in attesa dell’esito definitivo. Ma Roberto ha mantenuto la sua promessa di vincere.“

Roberto: “Sotto c’è un lavoro non da poco. Solo per le iscrizioni sono tre o quattro a supportare. Poi gli allenamenti, organizzare tutte le staffette a seconda dell’età, dello stile, dei tempi. Per fortuna ci sono dei ragazzi che mi danno una mano enorme altrimenti non riuscirei a far tutto da solo, sarebbe impossibile. Poi seguire tutte le gare, i risultati e anche star via da casa. Ad esempio lo scorso anno sono stato via una settimana a Riccione e poi a Torino per gli invernali. Quest’anno invece si va a Napoli il 6, 7, 8 dicembre.“

Come fate con tutte le spese? Avete degli sponsor?

Roberto: “Ne abbiamo trovato per fortuna uno l’anno scorso, quest’anno un altro con cui abbiamo fatto le divise, le magliette…“

Luisa: “Perché la squadra deve essere squadra. E poi è importante anche il terzo tempo“

Oltre ai Master, voi che altre attività fate?

Luisa: “Oltre all’agonismo, da due anni abbiamo una nuova vasca da 1,30 metri dedicata al fitness, alle attività antalgiche e alla riabilitazione motoria in acqua (AFA – Attività Fisica Adattata), seguita da una dottoressa specializzata, Elena Cuomo che è nata come nuotatrice proprio qui (NdA: Campionessa italiana categoria ed assoluta e un sesto posto alle universiadi di Palma di Maiorca nel 1999 nei 200 farfalla).”

Il nuoto da che età parte?

Luisa: “Per quanto riguarda il settore giovanile, copriamo tutte le categorie dalla Propaganda fino alla categoria. Quindi ci sono gli Esordienti A e B. In tutto abbiamo abbastanza bambini anche con Venezia, circa una sessantina di atleti, oltre ai Master. Poi ci sono una quindicina di ragazzi negli Swim Teen, nuoto per Teenager che è un circuito pensato appositamente per gli adolescenti dalle medie fino ai 18 anni che desiderano continuare a gareggiare senza sostenere i carichi di allenamento estremamente impegnativi richiesti dalle Categorie Assolute.“

Roberto, mi diceva che sono 17 anni che allena. Dove ha iniziato?

Roberto: “Ci sono ragazzi che sono quattordici anni che mi seguono. Ho iniziato a Maerne, attaccato a casa, per 10 anni, poi alla Polisportiva Terraglio, poi a Spinea e infine il ritorno qui.“

I master da che età partono?

Roberto: “Dai 20 ai 100. Nel 2012 ho fatto i Mondiali a Riccione e c’erano i giapponesi e i cinesi che arrivavano con quell’età e avevano ancora tempi ottimi“

Vi ringrazio e in bocca al lupo per le prossime gare

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