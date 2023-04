La rinascita della natura a Chernobyl: un viaggio nella zona di alienazione

Se una persona andasse a Chernobyl oggi, vedrebbe una scena molto diversa da quella che si presentava 37 anni fa il 26 aprile 1986, quando la centrale nucleare ucraina esplose e causò il più grande disastro nucleare della storia.

Oggi, a Chernobyl, ci sono ancora i segni del passato, ma la natura ha ripreso il suo posto. La zona di esclusione che circonda la centrale nucleare è diventata un’area selvaggia, dove animali come lupi, cervi e orsi vagano liberamente. Le strade e le case sono state abbandonate, lasciando intatta la memoria degli abitanti che un tempo vivevano lì.

Ma ciò che sarebbe più emozionante per una persona che visita Chernobyl oggi sarebbe la sensazione di essere testimone della rinascita della vita. La natura ha dimostrato di essere incredibilmente resistente e ha iniziato a riprendersi il territorio. La zona di esclusione, che un tempo era una zona morta, è ora un’oasi di vita selvaggia.

Le case abbandonate, le scuole, gli ospedali e le fabbriche sono ancora lì, intatte. Questo testimonia l’impatto che l’incidente ha avuto sulle persone che vivevano lì.

La testimonianza di Federico Graziati a Chernobyl

Federico Graziati, fotografo veneto, ha deciso di visitare la zona di alienazione attorno alla centrale nucleare di Chernobyl, una zona inaccessibile di 30 km, per documentare la situazione del territorio e l’esperienza che ha vissuto.

Federico è stato invitato dalla Adventure Tours in Ukraine, un’agenzia di tour che cerca di utilizzare le risorse lasciate dall’URSS in questa zona e di aiutare la gente del luogo che versa in un profondo stato di povertà.

Federico nel suo blog racconta la sua esperienza, la situazione del territorio, l’importanza di rispettare la memoria delle persone coinvolte e del pericolo che ancora aleggia sulla zona di esclusione.

Qui vi proponiamo una selezione degli scatti del reportage, per approfondire puoi visitare il blog di Federico a questo LINK.