La rinascita del campanile di Mazzorbo: una gemma restaurata

Il restauro del campanile di San Michele Arcangelo a Mazzorbo è quasi completato. L’assessore Francesca Zaccariotto annuncia: “Restituiamo alla città un simbolo antico del panorama lagunare”

VENEZIA – Il campanile di San Michele Arcangelo, risalente al 1300 e alto circa trenta metri, offre nuovamente una vista spettacolare sulla laguna di Venezia dopo un importante restauro. Questa torre, simbolo della connessione tra Mazzorbo e la Laguna Nord, torna a essere un punto di riferimento visivo.

Un restauro rispettoso

Durante un sopralluogo sull’isola, l’assessore ai Lavori pubblici, Francesca Zaccariotto, ha sottolineato l’importanza di restituire a Mazzorbo e Burano la vista della laguna dal campanile. L’isola, che un tempo ospitava cinque monasteri e fungeva da porta d’ingresso per vari prodotti destinati a Venezia, merita questo recupero. Il restauro ha rispettato fedelmente l’originale, ripristinando anche l’intonaco interno del 1700 e mantenendo visibili le tracce delle strutture originali.

Dall’abbandono alla rinascita

Nel corso dei secoli, il campanile ha subito danni e parziali ricostruzioni, cadendo infine in abbandono, con la natura che ne ha preso il sopravvento. Nel 1986, il Comune è intervenuto per metterlo in sicurezza, dopo che un fulmine lo aveva colpito negli anni ’80. Il parco giochi circostante era stato transennato per sicurezza.

Ora, il campanile restaurato guarda su un giardino comunale con aree giochi, pergolati in fiore, panchine e un filare di viti. L’intervento dei Lavori pubblici è iniziato con la pulizia dell’area circostante, la rimozione dell’edera e la disinfestazione della torre. Il restauro, che ha richiesto un investimento di 206mila euro e quasi un anno di lavori, è ora quasi completato.

Un simbolo della comunità

Per l’assessore Zaccariotto, il lavoro degli Uffici ha preservato non solo un monumento, ma un simbolo per la comunità di Mazzorbo. Con l’installazione di una scala a chiocciola, il campanile diventerà accessibile e offrirà una vista speciale sulla Laguna Nord, simile a quella del campanile di Torcello. Il restauro ha rispettato e valorizzato il vecchio campanile, eliminando il degrado e l’abbandono.