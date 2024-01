La Reyer perde ma è campione d’inverno

L’Umana Reyer perde contro Napoli ma grazie alle contemporanee sconfitte di Brescia e Bologna è campione d’inverno.

MESTRE – Prima sconfitta interna in campionato ma la Reyer chiude il girone d’andata come campione d’inverno con Brescia. Determinanti le contemporanee sconfitte della Germani, appaiata in testa con Venezia, e di Bologna. Napoli vince al Taliercio per 80-89 nel Reyer Day che segna anche l’esordio positivo del nuovo acquisto Kabengele (8 punti e 7 rimbalzi).

La partita

Torna in distinta Simms, il quintetto però è sempre quello con De Nicolao, Tucker, Parks, Brooks e Tessitori. Parks, da buon ex, parte alla grande con i primi 5 punti orogranata (5-2 all’1’30”) seguiti da una stoppata.

L’Umana gioca più compatta, ma Napoli, con Zubcic e Sokolovski, è precisissima dall’arco, portandosi così in vantaggio fino al time out veneziano al 5’30” sull’11-19. Al 6′ debutta Kabengele, subito presente sotto le plance, con la sfida che però va avanti soprattutto dall’arco e la Gevi ne approfitta per portarsi sul 19-29 al 9′ e chiudere poi sul 21-29.

Il secondo quarto inizia con una tripla di Wiltjer e una schiacciata dal palleggio di Kabengele, che poi firma anche il 28-31 al 12’30” dopo il time out campano. Napoli risponde con uno 0-7 per il 28-38 al 14′, poi è di nuovo Parks a dare il là al 9-0 in cui si accende Tucker, autore anche della parità a 40 al 17′. Due triple del solito Sokolovski ricostruiscono il margine ospite sul 40-46 al 18′, ma l’inerzia resta orogranata e l’Umana Reyer va al riposto lungo avanti 47-46.

È sempre Parks a trascinare gli orogranata al rientro dagli spogliatoi e al 23′ la Reyer è avanti 54-49. È un’altalena continua di emozioni: 54-56 a metà quarto, 61-58 al 26′ con time out napoletano. La zona della GeVi riesce ad arginare l’attacco veneziano e al 29′ è 61-65, con un botta e risposta tra Brown jr. e Pullen nel finale di quarto, per il 67-68 all’ultimo intervallo.

Dal 69-68 di Parks che apre il quarto periodo, Napoli infila uno 0-7 con time out orogranata al 32’30” sul 69-75, che diventa 69-77 alla ripresa del gioco. L’Umana Reyer torna a segnare al 34’ con Spissu dopo quasi 4′ e Tessitori che costringe la panchina ospite a un nuovo time out subito dopo metà quarto sul 74-77. Napoli riesce però a trovare più energia nel finale, tenendo l’Umana Reyer sempre almeno a un possesso pieno di distanza, chiudendo infine 81-89.

I prossimi impegni per l’Umana Reyer saranno in casa mercoledì 10 alle 20 con il Besiktas per l’EuroCup, mentre domenica 14 sarà di scena in campionato a Varese alle 16.30.

Il tabellino

Parziali: 21-29; 47-46; 67-68

Umana Reyer: Spissu 9, Tessitori 9, Casarin, A. De Nicolao, Janelidze ne, Kabengele 8, Parks 17, Brooks 2, Simms 3, Wiltjer 9, Brown jr. 6, Tucker 18. All. Spahija.

GeVi: Pullen 19, Zubcic 17, Ennis 4, G. De Nicolao, Sinagra ne, Owens 15, Brown 10, Sokolovski 22, Lever 2, Bamba ne, Mabor Dur Biar, Ebeling. All. Milicic.

Photo & Video Credits: Reyer.it