La rarità dei gemelli omozigoti: cosa li rende così speciali?

I gemelli omozigoti sono un fenomeno unico e affascinante, che suscita curiosità e ammirazione in chi li incontra. Si tratta di fratelli o sorelle che nascono da un solo ovulo fecondato da un solo spermatozoo, che si divide in due o più parti dopo il concepimento. Questo significa che i gemelli omozigoti hanno lo stesso DNA, lo stesso sesso, lo stesso gruppo sanguigno e lo stesso aspetto fisico.



Quanto sono rari i gemelli omozigoti?

Secondo i dati dell’ISTAT, ogni anno in Italia si hanno circa 5.600 gravidanze gemellari e 280 trigemine. Molti di questi “nuovi” gemelli non sono identici, perché, a differenza dei monozigoti che si sviluppano dallo stesso uovo fecondato, nascono dalla fecondazione di ovociti distinti, più frequenti in caso, per esempio, di trattamenti per la fertilità. Solo il 30% circa delle gravidanze gemellari sono monozigote.

Non esiste una spiegazione certa del perché si formano i gemelli omozigoti. Si pensa che possa dipendere da fattori genetici, ambientali o casuali. Non sembra esserci una predisposizione ereditaria, come invece avviene per i gemelli eterozigoti. Inoltre, la frequenza dei gemelli omozigoti non varia in base all’età della madre, alla razza o alla regione geografica.

I gemelli omozigoti hanno un legame speciale e profondo, che li accompagna per tutta la vita. Spesso si capiscono al primo sguardo, condividono gli stessi gusti e le stesse passioni, e hanno una personalità simile. Tuttavia, non sono completamente identici in tutto. Con il tempo, infatti, possono assumere caratteristiche diverse a causa dell’influenza dell’ambiente e delle esperienze personali. Inoltre, possono avere alcune differenze fisiche minori, come le impronte digitali o i nei.

I gemelli omozigoti sono quindi una meraviglia della natura, che ci fa riflettere sulla complessità e sulla bellezza della vita umana. Avere un figlio è una gioia, ma averne due o più identici è un vero miracolo, che moltiplica la felicità della mamma che li ha dati alla luce.