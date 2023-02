La rabbia di Blanco: come gestirla con la mindfulness

Sul palco del Festival di Sanremo 2023 abbiamo visto Blanco sradicare e distruggere la scenografia floreale realizzata per la sua esibizione, dopo aver lamentato problemi di ritorno audio agli auricolari e aver smesso di cantare.

La Rabbia è una delle emozioni che tutti noi possiamo provare a seguito di una delusione o della percezione di aver subito un torto. È importante non agirla in modo impulsivo; permettere che venga manifestata in modo esplosivo è dannoso sia per chi la esprime sia per chi la subisce.

La Mindfulness è un invito, una modalità per prendere consapevolezza, riconoscerla e a non agire con il “pilota automatico” ma attraverso uno spazio di libertà tra lo stimolo e risposta che ci permette di scegliere. È un invito a notare come sia distruttivo alimentare il circuito della rabbia senza aspettare la fine del periodo di distorsione percettiva causata dalla stessa. La versione aggiornata o attuale di quella saggezza popolare che ci diceva “ fai dei respiri e conta fino a 10 prima di rispondere “ o “fatti un giro prima di dire delle cose di cui poi potresti pentirti”

Ahimè, alzi la mano chi non si è trovato a perdere le staffe, salvo per poi pentirsi e chiedere scusa! Il punto sta nel non lasciarsi sopraffare da un’emozione.

Non si tratta di eliminare la rabbia. Come insegnante di mindfulness posso dire che ci aiuta a sentire e agire nella modalità migliore, è un motore in grado di generare cambiamento personale e sociale. Ma come?

Possiamo imparare ad essere consapevoli del processo della rabbia facendo attenzione ad alcuni elementi quali sentire cosa si nasconde dietro a uno scatto di rabbia (paura, vulnerabilità…), di percepire la difficoltà a modulare questa emozione perché molte volte accade perché nessuno ci ha insegnato il valore di farlo. Spesso la nostra rabbia si manifesta in modo sproporzionato perché l’evento che l’ha suscitato ci ricorda eventi passati, ci riporta nel passato, un passato doloroso.

La stanchezza e lo stress, poi, giocano un ruolo importante nella modalità e intensità di come agiamo la rabbia e le emozioni in generale, rendendoci più impulsivi. Il programma MBSR è un percorso che ci porta a stare con un’emozione, a conoscerla a fondo nelle sue manifestazioni interiori, a vederla di quali pensieri e sensazioni fisiche è fatta, senza agire. È un allenamento a non fuggire da ciò che sentiamo cercando sollievo in parole ed azioni di cui poi potremmo pentirci. E un programma che non ci fa reprimere la rabbia, ma modularla così da fare scelte più costruttive evitando o limitando i danni collaterali che questa emozione se mal gestita spesso genera.

Quindi, la Mindfulness, che possiamo tradurre come l’arte di essere presenti a noi stessi, a ciò che ci circonda con mente calma e un cuore aperto, ci porta attraverso un percorso di otto settimane, tramite l’utilizzo di pratiche, ad allenare la mente a questo atteggiamento di presenza, di attenzione a ciò che accade dentro e fuori di noi, nei vari momenti della giornata. Si sviluppa in tal senso una maggiore intelligenza emotiva dove impariamo a gestire non solo l’emozione della rabbia ma tutte le emozioni comprese la paura, la vergogna e la tristezza.

E per dirla con Socrate che scomodiamo sempre, la Mindfulness ci invita a questa modalità “conosci te stesso” che ci permette di prenderci cura di noi, proprio nella consapevolezza.

Auguriamo anche per Blanco un cammino in tal senso: di consapevolezza delle emozioni che faciliti una relazione di leggerezza e gioco (la serata di Sanremo) con chi ci circonda e vive il momento con noi.

In copertina, screen video Rai1